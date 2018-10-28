GÜNDEM / 28 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dumlupınar Sosyal Tesisleri ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Misafirhanesi'nin açılışına katılacak. (Kütahya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mersin'de Valilik, Ticaret ve Sanayi Odası, AK Parti İl Başkanlığı ve Şehir Hastanesini ziyaret edecek, Millet Bahçesi proje alanı ve Tarsus OSB'de incelemelerde bulunacak. (Mersin/12.30-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Belediyesinin tarihi binasının açılışına katılacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Grand Tarabya Hotel'de İstanbul Yeni Havalimanı Ruhsat Takdim Töreni'ne katılacak, Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Osman Nurkoviç, Afganistan Ulaştırma Bakanı Muhammed Hamid Tahmasi ve Brunei İletişim Bakanı Abdul Mutalib Yusuf ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek, Kosova Ar-Ge Mutabakat Zaptı İmza Töreni ve Hava Ulaştırma Anlaşması İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/15.30-21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Dünya Güreş Şampiyonası Macaristan'da sona erecek. - Şampiyonanın dokuzuncu ve son gününde grekoromen stil 77, 97 ve 130 kilolarda repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak. (Budapeşte/15.30/17.30) (Fotoğraflı) 2- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ikinci maçında THF Spor Salonu'nda İzlanda ile karşılaşacak. (Ankara/16.00) (Fotoğraflı) 3- Spor Toto Süper Lig'de 10. haftaya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek. (Kayseri/13.30/Malatya/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Spor Toto 1. Lig'de 10. hafta Ümraniyespor-Adana Demirspor, Giresunspor-Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor-İstanbulspor, Osmanlıspor-Altınordu müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Giresun/13.30/Eskişehir/16.00/Ankara/19.30) (Fotoğraflı) 5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta Pınar Karşıyaka-Afyon Belediyespor, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom, Anadolu Efes-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşılaşmalarıyla sona serecek. (İzmir/13.00/İstanbul/15.15/17.30) (Fotoğraflı) 6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi, Fenerbahçe-Galatasaray, Canik Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak. (İstanbul/14.00/15.15/Samsun/16.00) (Fotoğraflı) 7- Voleybol Efeler Ligi'nde 3. hafta Fenerbahçe-Maliye Piyango, Arhavi Belediyespor-Arkas Spor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Tokat Belediye Plevne, Ziraat Bankası-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek. (İstanbul/13.30/Artvin/14.00/Afyonkarahisar/15.00/Ankara/Bursa/16.00) (Fotoğraflı) 8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları oynanacak. 9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'si koşulacak.

(Meksiko/22.10) 10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Avustralya'da gerçekleştirilecek. (Phillip Adası/08.00) ÖZEL HABER 1- GRAFİKLİ - İstanbul Yeni Havalimanı yarın açılıyor - Büyüklüğünden altyapısına, güvenlik sistemlerinden mimarisine pek çok alanda dünyaya örnek olacak yeni havalimanının ilk fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yarın hizmete açılacak - Havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak - İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek, 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek - Güvenliğin üst düzeyde ve son teknolojilerle sağlanacağı yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak (Arife Yıldız Ünal/Ankara) 2- e-ihale ile gümrükten satış sistemine yeni model - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Tasfiyelik eşya ve araçların elektronik ortamda satışlarını, kapalı teklif yöntemi yerine açık artırma e-ihale yöntemiyle gerçekleştireceğiz”