GÜNDEM / 28 Eylül 2019

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da tekne ile kıyı ve koy incelemesi yapacak, basın toplantısı düzenleyecek.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ayvalık ilçesi 27. Uluslararası Engelli Festivaline katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

- Derbiyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

1- AA'nın global iletişim ortağı olduğu 5. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başlayacak.

1- İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

1- Türkiye yılda 214 milyar liralık gıda israf ediyor

- "Türkiye'de yılda israf edilen gıda miktarı 26 milyon tondur. Bunun karşılığı 214 milyar lira"

- "Türkiye'de günde 4,9 milyon ve yılda 1,7 milyar ekmek israf ediliyor"

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

2- Depremden canını kurtaran İstanbullu, evini sigortalatmanın peşine düştü

- Quick Sigorta Kurumsal ve Bireysel Riskler Satış Direktörü Sibel Doğaç:

- “Şirketimizin DASK satışları tüm ülkede arttığı gibi şirketimizde de günlük olarak yüzde 100 artmıştır. DASK poliçelerine olan talep maalesef depremin kendisini hatırlatması sonucunda artıyor ve etkisi kısa süreli oluyor”

- “Sigorta şirketleri DASK üzerinde kalan ve DASK’a tabi olmayan yapılara deprem teminatı vermektedir. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin DASK poliçesi düzenlemeyi durdurması olası bir durum değildir. Bazı sigorta şirketleri DASK dışında kalan bölümler için teminat vermeyi durdurmuş olabilir”

- “Depremin vereceği maddi zararlar nedeniyle kişilerin tüm mal varlıklarını kaybetmesi riskine karşı hiç vakit kaybetmeden Zorunlu Deprem Sigortalarını yaptırmalarını öneriyorum”