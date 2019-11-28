GÜNDEM / 28 Kasım 2019

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odasınca düzenlenecek "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışına iştirak edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti’de 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı'na katılacak, Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle ve Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed ile görüşecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Din Şurası Kapanış Programı'na katılacak, güven mektubu sunacak Gambiya Büyükelçisi Landing Kinteh ve Kosova Büyükelçisi İlir Dugolli'yi, ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto’yu ayrı ayrı kabul edecek.

4- CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ile Veli Ağbaba başkanlığındaki Ekonomi Masası heyeti, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret edecek.

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, İnönü Üniversitesi Rektörlüğünü ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı Temel Atma Töreni'ne ve Türkiye'yi Geleceğe Taşımak konferansına katılacak, STK temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

3- İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 35. Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi'ne, esnaf öğle yemeği buluşması programına iştirak edecek, Valiliğe ziyarette bulunacak.

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İpekyolu İşadamları Zirvesi'ne ve Rize İş Dünyası ile Buluşma etkinliğine katılacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2020 bütçesi ele alınacak.

3- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya temsilcisi Khimki'yi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilmesiyle ilgili Bakanlık Merkez Bina'da protokol törenine katılacak.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi ile Aşık Veysel'i Anma Programı'na iştirak edecek.

- "Tahminlerimize göre yıl sonunda 30 milyar doları çok rahat geçeceğimizi görüyoruz. 30 milyar dolarlık ihracat, otomotiv endüstrisi açısından bir eşik, bu rakamı sadece rekor kırdığımız 2018 yılında geçmiştik"

1- Otomotivde "tüm zamanların en yüksek ikinci ihracatı" yolda

- "2018 yılından sonra gerçekleştirilmiş en yüksek ikinci ihracat yılı olacak diyebiliriz. 2017 yılında 28,6 milyar dolardı. 30 milyar dolara en yakın yılımız 2017 idi. Ondan önceki yıllarda zaten 25 milyar doların altında ihracatımız vardı"

(Cem Şan/Bursa)

2- Kop Tüneli'nde çalışmalar hızlandı

- Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli arterlerden Erzurum-Trabzon kara yolunda yapımı süren ve kazı sırasında zemininde kile rastlanması nedeniyle inşaatı yavaşlayan Kop Tüneli'nde çalışmalar yeniden hız kazandı

- Kış aylarında buzlanma nedeniyle özelikle ağır tonajlı araçların geçmekte zorlandığı, coğrafi şartlar nedeniyle zaman zaman tipi nedeniyle kapanan Kop Geçidi, tünelin hizmete açılmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak

- Erzurum Valisi Okay Memiş:

- "2022 sonunda ışığı göreceğiz. Tünel, sadece Erzurum'a değil, bölgeye katkı sağlayacak"

(Selami Küçükoğlu/Erzurum)

3- "Günde bir paket sigara zatürre riskini 2,9 kat artıyor"

- Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Koşar: