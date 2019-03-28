GÜNDEM / 28 Mart 2019

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petroleum İstanbul 2019–14. Uluslararası Petrol LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı'na katılacak, Bilecik'in Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde halk buluşması ile sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı programlarına iştirak edecek.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, cam ve gıda üretim fabrikaları işçileriyle buluşacak, Çavuşoğlu ve Akçaoğlu Sanayi Siteleri ile Ferah Mahallesi esnafını ziyaret edecek, Kadıköy Trabzonlular Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 21. haftası SELKA Eskişehir Hentbol-Nilüfer Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.

(Eskişehir/17.00)

ÖZEL HABER

1- Darbe girişimi davalarında 3 bin 82 mahkumiyet verildi

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

- "Darbe girişiminde rol aldığı belirlenen 3 bin 82 kişiye ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve süreli hapis cezaları verildi. Bu cezalar da infaz edilmektedir"

- "(Darbe davaları) Yargılamalarda Türk yargısı açık bir şekilde herkesin neyle suçlandığını ifade ediyor ve savunmalarını alıyor. Bu konuda da AİHM içtihatlarına uygun, adil şekilde yargılama yapıyor. Dünya yargı tarihine geçecek adil yargılamalar yapılıyor"

(Merve Yıldızalp-Aynur Ekiz/Ankara)

2- Türk savunma şirketleri Malezya'da kapıyı araladı

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:

- "Firmalarımız fuar sırasında 10'un üzerinde imza atacak. Bu da aslında bölgede yaptığımız önemli çıkarmanın bir göstergesi"

- "Güneydoğu Asya bölgesindeki varlığımızı perçinlemek üzere burada önemli adımlar attığımızı düşünüyorum"

- "(Milli Muharip Uçak) Malezya gibi dost ülkelerin bu tür projelere ilgisi var ve bu tür uzun soluklu projelere ortak olarak girmeleri de dahil çeşitli opsiyonları konuşuyoruz. Bunun yapısını kurmak üzere çeşitli temaslarımız var"

- "Bu temaslar neticesinde bizim uzun soluklu, ileri teknoloji içeren programlarımıza ortaklık söz konusu olduğunda bunun hayata geçmesi için kapıları açık tutuyoruz. Bunun şartlarını konuşmaya başladık"