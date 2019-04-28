GÜNDEM / 28 Nisan 2019

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'taki resmi temasları kapsamında Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ile görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecek.

- "Ticaret diplomasimizi yeniden yapılandırıyoruz. Yeni bir bakış açısıyla ticaret müşavirlerini daha etkin, verimli ve görünür hale getireceğiz"

- Dünyanın en prestijli robot yarışmalarından First Robotics Competition'da 8 bin takım arasında dünyanın en iyi ilk 3 takımından biri olan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nin robotik takımı Integra 3646, insansız hava araçları konusunda da iddialı

- Örgüt liderinin ezoterik bir dil kullanarak yaptığı bu konuşmalardaki mesajı alan örgüt üyeleri, kendilerini "yurtta sulh konseyi" olarak adlandırıp 15 Temmuz 2016 tarihinde bu isim altında darbe bildirisi yayımlayarak silahlı darbe teşebbüsünde bulundu

- FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Pensilvanya'daki malikanesinde üzerine ilk defa giydiği asker yeşili bir pardösüyle "giysi dili" ile bir konuşma yaparak, örgütün TSK içerisindeki mensuplarına darbe hazırlığı için subliminal mesaj verdi

- Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü ve Integra 3646 mentoru Tolga Yıldız:

- "İnsansız hava araçları son zamanlarda gündeme gelse de biz bu araçlarla ilgili 12 yıldır ders veriyoruz. Bu alanda Türkiye'nin en iyisiyiz ve iyi bir tecrübeye sahibiz. Bu bağlamda model uçaklar ürettik ve bu uçakları 4 liraya mal ediyoruz. Ürettiğimiz bu model uçaklar tek yönlü olarak 140 kilometre gidebiliyor"

- Integra 3646 üyesi Elif Tuncel:

- "Amerika'daki robotik takımlarda mentor sayısı daha fazla ve bazı takımlar çalışmalarını NASA kampüsünde gerçekleştiriyor. Çok geniş imkanlara sahip takımlar olmasına rağmen yarışmada bu takımlardan daha başarılı olduk"

(Tolga Yanık-Ergin Garip/İstanbul)

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