GÜNDEM / 29 Aralık 2019

4- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

2- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasına Frutti Extra Bursaspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen karşılaşmalarıyla devam edilecek.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

- "Bu yıl e-ihale sistemleri üzerinden 7 bin 482 tasfiyelik araç satışı gerçekleştirilirken, vatandaşlarımızın başta mobil uygulamamız olmak üzere yeni platformlarımıza ilgisi sayesinde araç satış geliri ikiye katlandı. Araç satışlarından elde edilen hasılat geçen yıla göre yüzde 100 artarak 265 milyon liraya çıktı”

- “Gümrüklerimizde tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların e-ihaleyle toplam satışları da 2019'da geçen yıla göre yüzde 76 artışla 367 milyon lira oldu”

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

2- "Gürültücü komşu" ile "yere çöp atan"ın cezası artıyor

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılı çevre cezalarını belirledi

- Buna göre, konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik uygulanan bin 192 lira ceza miktarı, yeni yılda bin 461 liraya yükselecek

- Yere çöp atmanın cezası 351 lira olacak

- Poşetleri ücretsiz veren marketlere her bir metrekare için 15,16 lira ceza uygulanacak

- Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen ceza 72 bin 197 liradan 88 bin 499 liraya çıkarılacak