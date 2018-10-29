HABER

GÜNDEM / 29 Ekim 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 09:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhuriyet'imiz 95 yaşında

- Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenler düzenlenecek.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikatı kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Havalimanının Açılış Töreni'ne katılacak ve havalimanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu verecek. Programlara TBMM Başkanı Binali Yıldırım da katılacak.

(Ankara/10.30/12.00/İstanbul/16.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanından Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e hareket edecek.

(Ankara/23.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törenlere katılacak.

(Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Vakfının açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/12.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta Beşiktaş-Çaykur Rizespor, Akhisarspor-Göztepe maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/Manisa/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- "Dörtlü Zirve Türkiye'nin diplomatik zaferidir''

- Uzmanlar, "Dörtlü Suriye Zirvesi"nde Rusya, Fransa ve Almanya'ya ortak bir bildiri imzalatan Türkiyenin diplomatik bir zafer kazandığını belirterek, Suriye'de hem anayasal bir sürecin başlatıldığını hem de Fırat'ın doğusunda bir terör oluşumuna karşı uluslararası destek elde edildiğini kaydetti

- Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın:

- ''Turkiye'nin Rusya ile varılan mutabakata, Fransa ve Almanya gibi iki önemli ülkeyi katması büyük bir diplomatik başarıdır. Zirvede, Suriye'de anayasal sürecin başlatılması kararı alması ve dört tarafın normalleşme sürecinde askeri güç yerine siyasal geçişi öngörmesi de son derece önemli''

- ''Türkiye, zirvede Fırat'ın doğusuna da dikkat çekmiştir. Burada mesaj doğrudan ABD'ye verildi. Başkan Erdoğan'ın cuma günü Fırat'ın doğusu ile ilgili yaptığı operasyon açıklaması Türkiye'nin son sözüydü. Türkiye, ABD'ye, 'Afrin'e nasıl girdiysek Münbiç'e öyle de gireriz' mesajı verdi''

- Prof. Dr. Sencer İmer:

- ''Zirvede Fransa ve Almanya'dan her hangi bir itirazın olmaması Türkiye'nin, Fırat'ın doğusu ile ilgili politikalarının liderler tarafından kabul edildiği anlamı taşıyor. Dolayısıyla ABD'nin bölgede bir politika değişikliğine gitme zarureti de doğmuş olacak. Bu oldukça önemli bir gelişme''

- ''Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana'da başlayan Soçi'de devam eden işbirliği sürecinin Fransa ve Almanya'nın da iştiraki ile daha geniş bir platforma oturduğunu görüyoruz''

- ''Suriye'nin tekrar normal haline dönmesi dünya barışı açısından çok büyük önem taşıyor. Özellikle gerginliğin tırmandırıldığı bu ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna işaret etmesi oldukça önemli''

(Gülsüm İncekaya/İstanbul)

2- Büyütülen alabalık ithal somona rakip oldu

- Tarım ve Orman Bakanlığının üretim destekleriyle 3 kilogram ağırlığa ulaştırılan alabalık, yurt içi ve dışında gördüğü ilgiyle ithal somona rakip oldu

- İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Merzeci:

- "Alabalık, deniz tesislerinde büyütülerek Japonya, Rusya ve Vietnam gibi ülkelere ihraç edilebilir hale geldi"

- "Türkiye'ye, bu sayede somonun büyük üreticileri Norveç ve Şili'ye rakip olma şansı doğdu"

(Deniz Çiçek/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Büyük gün! Yeni havalimanı havadan böyle görüntülendiBüyük gün! Yeni havalimanı havadan böyle görüntülendi
Pembe Köşk'te sergilenen 'Cumhuriyet haritası' göz kamaştırıyor!Pembe Köşk'te sergilenen 'Cumhuriyet haritası' göz kamaştırıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem

En Çok Okunan Haberler

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

Sadettin Saran ile Emina Jahovic aşkından ilk kare! Aile fotoğrafına girdi

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

O Ses Türkiye'ye Azeri yarışmacı Naz Dej damga vurdu! Hadise'yi kızdıran 'güzellik' polemiği

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü!

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

İlginizi Çekebilir

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

29 Ekim kutlamasında yanlış 'Andımız' okundu

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhuriyet'in 95. yılı kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet...

Cumhuriyet'in 95. yılı kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet...

İstanbul Yeni Havalimanı üzerinde 11 saatlik uçuş yasağı!

İstanbul Yeni Havalimanı üzerinde 11 saatlik uçuş yasağı!

Büyük gün! Yeni havalimanı havadan böyle görüntülendi

Büyük gün! Yeni havalimanı havadan böyle görüntülendi

Pembe Köşk'te sergilenen 'Cumhuriyet haritası' göz kamaştırıyor!

Pembe Köşk'te sergilenen 'Cumhuriyet haritası' göz kamaştırıyor!

Muğla Dalaman'da deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Muğla Dalaman'da deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.