GÜNDEM / 29 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhuriyet'imiz 95 yaşında - Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurtta, KKTC'de ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenler düzenlenecek. - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikatı kabul edecek. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Havalimanının Açılış Töreni'ne katılacak ve havalimanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu verecek. Programlara TBMM Başkanı Binali Yıldırım da katılacak. (Ankara/10.30/12.00/İstanbul/16.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanından Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e hareket edecek. (Ankara/23.00) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törenlere katılacak. (Ankara/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Vakfının açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/12.35) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta Beşiktaş-Çaykur Rizespor, Akhisarspor-Göztepe maçlarıyla sona erecek. (İstanbul/Manisa/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) ÖZEL HABER 1- "Dörtlü Zirve Türkiye'nin diplomatik zaferidir'' - Uzmanlar, "Dörtlü Suriye Zirvesi"nde Rusya, Fransa ve Almanya'ya ortak bir bildiri imzalatan Türkiyenin diplomatik bir zafer kazandığını belirterek, Suriye'de hem anayasal bir sürecin başlatıldığını hem de Fırat'ın doğusunda bir terör oluşumuna karşı uluslararası destek elde edildiğini kaydetti - Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: - ''Turkiye'nin Rusya ile varılan mutabakata, Fransa ve Almanya gibi iki önemli ülkeyi katması büyük bir diplomatik başarıdır. Zirvede, Suriye'de anayasal sürecin başlatılması kararı alması ve dört tarafın normalleşme sürecinde askeri güç yerine siyasal geçişi öngörmesi de son derece önemli''

- ''Türkiye, zirvede Fırat'ın doğusuna da dikkat çekmiştir. Burada mesaj doğrudan ABD'ye verildi. Başkan Erdoğan'ın cuma günü Fırat'ın doğusu ile ilgili yaptığı operasyon açıklaması Türkiye'nin son sözüydü. Türkiye, ABD'ye, 'Afrin'e nasıl girdiysek Münbiç'e öyle de gireriz' mesajı verdi'' - Prof. Dr. Sencer İmer: - ''Zirvede Fransa ve Almanya'dan her hangi bir itirazın olmaması Türkiye'nin, Fırat'ın doğusu ile ilgili politikalarının liderler tarafından kabul edildiği anlamı taşıyor. Dolayısıyla ABD'nin bölgede bir politika değişikliğine gitme zarureti de doğmuş olacak. Bu oldukça önemli bir gelişme'' - ''Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana'da başlayan Soçi'de devam eden işbirliği sürecinin Fransa ve Almanya'nın da iştiraki ile daha geniş bir platforma oturduğunu görüyoruz'' - ''Suriye'nin tekrar normal haline dönmesi dünya barışı açısından çok büyük önem taşıyor. Özellikle gerginliğin tırmandırıldığı bu ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna işaret etmesi oldukça önemli'' (Gülsüm İncekaya/İstanbul)