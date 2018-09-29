GÜNDEM / 29 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, annesi Şaziye Oktay'ın, Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazına katılacak, Bahariye Mevlevihanesi'nde taziyeleri kabul edecek.
(İstanbul/13.01) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dicle Şantiyeleri 1A Bölgesi, Konak Bölgesi 3. ve 4. Etap ve Dicle Rekreasyon Alanı ile Silopi İlbank konutları ile Şırnak şantiyelerinde incelemede bulunacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Şırnak/09.30-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6. Zeka ve Yetenek Kongresi'ne katılacak.
(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma-Değerlendirme Programı devam edecek.
(Bolu/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısına katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, tropik fırtına ile ilgili son değerlendirmeleri paylaşacak.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Antalya Film Festivali Açılış Töreni'ne katılacak.
(Antalya/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Büyük Ödül Töreni yapılacak.
(Adana/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
SPOR
1- Voleybolda 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Japonya'da başlayacak.
- Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Kanada ile karşılaşacak.
(Sapporo/10.10)
2- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, İspanya'nın Tenerife kentinde yarı final ve 5-8'incilik klasman maçlarıyla sürüyor.
3- Spor Toto Süper Lig'de 7. haftaya Trabzonspor-Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor, Beşiktaş-Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.
(Trabzon/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
4- Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta Denizlispor-Tetiş Yapı Elazığspor, Hatayspor-Altınordu, Kardemir Karabükspor-Ümraniyespor müsabakalarıyla başlayacak.
(Denizli/Hatay/14.00/Karabük/19.30) (Fotoğraflı)
5- Galatasaray'da kulüp yönetiminin çeşitli konularda kongre üyelerinden yetki isteyeceği olağanüstü genel kurul, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
6- Okçulukta Hyundai Dünya Kupası Finalleri, Samsun Batıpark'da özel olarak hazırlanan yarışma alanında makaralı yay müsabakalarıyla başlayacak.
(Samsun/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Darbe girişiminde son 83 dava
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- FETÖ'nün darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 206'sı karara bağlandı, 83 davada ise yargılamalar sürüyor
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- Tamamlanan davalarda bin 761'i ömür boyu olmak üzere 2 bin 656 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi
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- Ömür boyu hapis cezası alan sanıklardan 804'ü ağırlaştırılmış müebbet, 957'si ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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- Mahkeme heyetlerince 895 sanığa, 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi
(Kemal Karadağ-Ankara)
2- Mandalina'da yüksek verim sevinci
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- Türkiye'nin önde gelen mandalina üretim merkezlerinden İzmir'de verimin geçen yılın üzerinde olması hem üreticiyi hem de ihracatçıyı sevindiriyor
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- Seferihisar Mandalina Birliği Başkan Vekili Ali Özay:
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- "Geçen yıl rekoltemiz 50 bin tondu. Bu yıl ise 150 ila 200 bin ton arasında narenciye bekliyoruz"
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- İlçe Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Gülbağ:
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- "Mandalinamızın kalitesi bu yıl daha güzel, ağaçlarımız daha bakımlı. İnşallah iyi fiyatlarla çiftçilerimiz ürünlerini değerlendirmek istiyor"
(Eşber Ayaydın/İzmir)
3- Mehmetçiklere duygulandıran aile sürprizi
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- İstanbul Boğaz Komutanlığı, vatani görevlerini yaparken aile hasreti çeken iki askeri, aileleriyle sürpriz şekilde buluşturdu
- Onbaşı Murat Ulusoy, çıkarma gemisinin motor bölümünde görev yaparken, er Halil İbrahim Bislim ise nöbet tutarken ailelerini karşılarında görünce şaşkınlık ve duygu dolu anlar yaşadı
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- Evlatlarına gurur ve gözyaşı içinde sarılan aileler, saçını okşayıp öpüp kokladıkları çocuklarıyla çay içip sohbet ederek hasret giderdi
(Kaan Bozdoğan/İstanbul)
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