GÜNDEM / 29 Eylül 2018

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dicle Şantiyeleri 1A Bölgesi, Konak Bölgesi 3. ve 4. Etap ve Dicle Rekreasyon Alanı ile Silopi İlbank konutları ile Şırnak şantiyelerinde incelemede bulunacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

1- Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, tropik fırtına ile ilgili son değerlendirmeleri paylaşacak.

- Tamamlanan davalarda bin 761'i ömür boyu olmak üzere 2 bin 656 sanık hakkında hapis cezasına hükmedildi \

(Kemal Karadağ-Ankara)

2- Mandalina'da yüksek verim sevinci

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- Türkiye'nin önde gelen mandalina üretim merkezlerinden İzmir'de verimin geçen yılın üzerinde olması hem üreticiyi hem de ihracatçıyı sevindiriyor

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- Seferihisar Mandalina Birliği Başkan Vekili Ali Özay:

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- "Geçen yıl rekoltemiz 50 bin tondu. Bu yıl ise 150 ila 200 bin ton arasında narenciye bekliyoruz"

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- İlçe Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Gülbağ:

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- "Mandalinamızın kalitesi bu yıl daha güzel, ağaçlarımız daha bakımlı. İnşallah iyi fiyatlarla çiftçilerimiz ürünlerini değerlendirmek istiyor"

(Eşber Ayaydın/İzmir)

3- Mehmetçiklere duygulandıran aile sürprizi

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- İstanbul Boğaz Komutanlığı, vatani görevlerini yaparken aile hasreti çeken iki askeri, aileleriyle sürpriz şekilde buluşturdu

- Onbaşı Murat Ulusoy, çıkarma gemisinin motor bölümünde görev yaparken, er Halil İbrahim Bislim ise nöbet tutarken ailelerini karşılarında görünce şaşkınlık ve duygu dolu anlar yaşadı

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- Evlatlarına gurur ve gözyaşı içinde sarılan aileler, saçını okşayıp öpüp kokladıkları çocuklarıyla çay içip sohbet ederek hasret giderdi

(Kaan Bozdoğan/İstanbul)

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