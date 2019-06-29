GÜNDEM / 29 Haziran 2019

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

4- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı İtalya-Hollanda ve Almanya-İsveç maçlarıyla tamamlanacak.

(Valenciennes/16.00/Rennes/19.30) (Fotoğraflı)

5- Mısır'da süren 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda E Grubu'nda Moritanya-Angola, F Grubu'nda ise Kamerun-Gana ve Benin-Gine Bissau maçları yapılacak.

(Süveyş/17.30/İsmailiye/20.00/23.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- 5G için milli marka çağrısı

- HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:

- "Çıkacak ürün bir tane olmalı ve o da bir marka olmalı. Adına ne derseniz deyin veya sahibi kim olursa olsun, bu, Türkiye'nin markası olmalı"

- "5G konusunda uzman açığımız var. Dolayısıyla mevcut uzman sayısını ikiye bölerek gücümüzü zayıflatmamalıyız"

- "Geldiğimiz nokta itibarıyla hem daha hızlı yol almak, hem de kaynakları etkin kullanmak için bu iki yapının (Türkiye'de 5G çalışması yapanlar) birlikte çalışması, yani güçlerini birleştirmesi lazım"

(Sefa Şengül/Ankara)

2- "Trump'ın İran siyaseti savaş riskini en üst seviyeye taşıyor"