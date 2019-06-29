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GÜNDEM / 29 Haziran 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 09:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i kabul edecek ve zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Osaka) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Vefat eden A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlanacak.

- Şükrü Birand'ın cenazesi, sarı-lacivertli kulübün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenecek tören ve Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/14.30/17.12) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

3- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası sona erecek. (Fotoğraflı)

4- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı İtalya-Hollanda ve Almanya-İsveç maçlarıyla tamamlanacak.

(Valenciennes/16.00/Rennes/19.30) (Fotoğraflı)

5- Mısır'da süren 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda E Grubu'nda Moritanya-Angola, F Grubu'nda ise Kamerun-Gana ve Benin-Gine Bissau maçları yapılacak.

(Süveyş/17.30/İsmailiye/20.00/23.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- 5G için milli marka çağrısı

- HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:

- "Çıkacak ürün bir tane olmalı ve o da bir marka olmalı. Adına ne derseniz deyin veya sahibi kim olursa olsun, bu, Türkiye'nin markası olmalı"

- "5G konusunda uzman açığımız var. Dolayısıyla mevcut uzman sayısını ikiye bölerek gücümüzü zayıflatmamalıyız"

- "Geldiğimiz nokta itibarıyla hem daha hızlı yol almak, hem de kaynakları etkin kullanmak için bu iki yapının (Türkiye'de 5G çalışması yapanlar) birlikte çalışması, yani güçlerini birleştirmesi lazım"

(Sefa Şengül/Ankara)

2- "Trump'ın İran siyaseti savaş riskini en üst seviyeye taşıyor"

- Ulusal İran-Amerikan Konseyi Başkanı Trita Parsi:

- "Trump, İran'la müzakere istiyor ancak İran'la ilgili izlediği yol diplomasi şansını en aza indirirken savaş riskini en üst seviyeye taşıyor"

- Bu eksen (Suudi Arabistan, BAE ve İsrail), yalnızca ABD savaşa tamamen katılırsa İran'a karşı savaşı onaylar. ABD'nin tam müdahil olmadığı bir savaşa katılmazlar"

- "INSTEX'in tek başına yeterli olacağından şüpheliyim. İran petrolünü satmayı istiyor fakat INSTEX henüz sadece yaptırım dışı ürünlerin ticaretine odaklanmış görünüyor"

(Ahmet Dursun/Ankara)

3- TSK tanklarının muharebe yeteneği artıyor

- Modernize edilen M60T tankları, sütre gerisinde mevzide iken emniyetli şekilde gözetleme ve hedef tespiti yapabilecek donanımlara kavuşuyor

- Bu amaçla geliştirilen Teleskobik Periskop Sistemi teslimatları sürerken, toplam 73 tanka entegrasyon gerçekleştirilecek

- Sistemde bulunan görüş sistemleri ile tanklara, her türlü hava ve coğrafi şartlarda yüksek hassasiyette üstün hedef tespit ve gözetleme yeteneği kazandırılıyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

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