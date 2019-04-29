GÜNDEM / 29 Nisan 2019

Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!

Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşecek, Barzani'nin onuruna vereceği yemeğe katılacak ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya gelecek.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de Biyoçeşitlilik Özel Etkinliği ile Türkiye-Azerbaycan Tarım Yürütme Komitesi (TYK) 9. Dönem Toplantısı kapsamında TYK Tutanağı, Pamuk Mutabakat Zaptı ve Pamuk Niyet Beyanı'nın imza törenine katılacak.

3- Hakkari'de, FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Ramazan ve İnfak" olan 2019 yılı ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katılacak.

2- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

2- "Kağıtsız ihracat" dönemi yarın başlıyor - Ticaret Bakanlığının dijital ihracatın kapısını araladığı "Kağıtsız Gümrük Projesi" yarın itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanacak - Uygulamayla ihracatta kağıt belge ibrazı bitecek, arşivleme yükü ortadan kalkacak, zaman ve maliyet kaybı sona erecek

1- İşte Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri - Kamuoyunda Atak'ın "ağır abisi", Atak-2 olarak da bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, ilk kez IDEF'19'da vitrine çıkacak - TUSAŞ, sözleşmenin imzasının üzerinden geçen yaklaşık 2 aylık sürede helikopterin tam boy modelini hazırladı

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

3- Avrupa, Türk yönetmenin "Misafir"iyle önyargılarını kıracak

- Başarılı yönetmen Andaç Haznedaroğlu'nun, Suriyelilerin dramını anlattığı ödüllü film "Misafir", göçmenlere yönelik önyargıyı yıkmak için Avrupa'daki okul sinemalarında gösteriliyor

- Andaç Haznedaroğlu:

- "Film izlendiği yerlerde düşünce değişikliğine neden oldu. Mülteci nefretinin arttığı Avrupa'da okul sinemalarına alındı. Festivallerde ilgiyle karşılandı. Benim amacım da buydu zaten. Bu insanlarla ilgili önyargıyı kırmak, meselenin gerçeğini anlatmaktı"

(Efsun Erbalaban Yılmaz/İzmir)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

