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GÜNDEM / 29 Nisan 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Grand Ankara Hotel'de "Uluslararası İnsan Hakları Ailenin Korunması Sempozyumu"na katılacak. (Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önce Türkçe Projesi Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de Biyoçeşitlilik Özel Etkinliği ile Türkiye-Azerbaycan Tarım Yürütme Komitesi (TYK) 9. Dönem Toplantısı kapsamında TYK Tutanağı, Pamuk Mutabakat Zaptı ve Pamuk Niyet Beyanı'nın imza törenine katılacak.

(İzmir/10.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pazarcı Esnafı Eğitim Programı"na katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi ile şubat ayı katı yakıtlar verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşecek, Barzani'nin onuruna vereceği yemeğe katılacak ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya gelecek.

(Erbil) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

(Hartum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında doktora yapan bursiyer öğrencilerle Akdeniz Üniversitesinde düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Ramazan ve İnfak" olan 2019 yılı ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hakkari'de, FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Hakkari/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa, Atiker Konyaspor-Galatasaray müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Malatya/Konya/20.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği, Eskişehirspor-Afjet Afyonspor maçlarıyla sona erecek.

(Karabük/Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı)

3- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Galatasaray ile Fenerbahçe, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- İşte Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri
- Kamuoyunda Atak'ın "ağır abisi", Atak-2 olarak da bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, ilk kez IDEF'19'da vitrine çıkacak
- TUSAŞ, sözleşmenin imzasının üzerinden geçen yaklaşık 2 aylık sürede helikopterin tam boy modelini hazırladı

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2- "Kağıtsız ihracat" dönemi yarın başlıyor
- Ticaret Bakanlığının dijital ihracatın kapısını araladığı "Kağıtsız Gümrük Projesi" yarın itibarıyla tüm gümrüklerde uygulanacak
- Uygulamayla ihracatta kağıt belge ibrazı bitecek, arşivleme yükü ortadan kalkacak, zaman ve maliyet kaybı sona erecek

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

3- Avrupa, Türk yönetmenin "Misafir"iyle önyargılarını kıracak

- Başarılı yönetmen Andaç Haznedaroğlu'nun, Suriyelilerin dramını anlattığı ödüllü film "Misafir", göçmenlere yönelik önyargıyı yıkmak için Avrupa'daki okul sinemalarında gösteriliyor
- Andaç Haznedaroğlu:
- "Film izlendiği yerlerde düşünce değişikliğine neden oldu. Mülteci nefretinin arttığı Avrupa'da okul sinemalarına alındı. Festivallerde ilgiyle karşılandı. Benim amacım da buydu zaten. Bu insanlarla ilgili önyargıyı kırmak, meselenin gerçeğini anlatmaktı"

(Efsun Erbalaban Yılmaz/İzmir)

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GÜNDEM / 29 Nisan 2019

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