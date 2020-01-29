GÜNDEM / 29 Ocak 2020

(Antalya/19.00)

ÖZEL HABER

1- Nef, yurt dışı açılımına 2020'de hız verecek

- Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur:

- "Londra'da içinde bulunduğumuz projelerde teslimler yapılmaya başladı. Brooklyn'deki projemizde de inşaat başladı. Kazakistan'da proje geliştiriyoruz. Tüm bu projelerin toplam değeri 507 milyon dolar"

- "Almanya'da biri Frankfurt'da, biri Hannover'de olmak üzere iki proje için çalışmalara başladık. Bu şehirler dışında Almanya'da 3 farklı proje daha geliştirmek istiyoruz. Bunun yanında New York ve Almatı'da da var olan projelerimize ilave olarak birer yeni projeyi daha hayata geçireceğiz"

- "Bu yıl İstanbul'da iki proje hedefliyoruz. Bunların biri Beykoz'da olacak. Bebeköy'de de farklı bir konsept düşünüyoruz. 2020'de diğer bir önemli işimiz Çekmeköy'de yeni bir projenin satışı olacak. Bunun dışında Bodrum'da da küçük metrekareli ama fiyat olarak daha ulaşılabilir bir proje için çalışıyoruz"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

2- Seferberlikle 1 milyonu aşkın vatandaş okuryazar oldu