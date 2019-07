GÜNDEM / 29 Temmuz 2019

- "Bugüne kadar hiç önemli bir duyuru, tanıtım yapmadan 16 binden fazla vatandaşımız e-devlet üzerinden gönüllümüz oldu. Bu rakam her gün artıyor"

- "Yurt dışında yaşayanların ve yabancıların konut talebi de hızla artıyor. Dolayısıyla Türkiye'de önümüzdeki 10-20 yıllık perspektifte konut sektörü daha da gelişecek ve asıl iş odağı bu olan müteahhitlerle bu pazar devam edecek"

(Yunus Türk/İstanbul)

3- Karaciğer naklinin en sık görülen ikinci nedeni kronik Hepatit C

- Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Güzelbulut:

- "Kronik Hepatit C, dünyada ve Türkiye'de siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserinin en önemli nedenlerinden birisidir. Kronik hepatit C'nin neden olduğu bu komplikasyonlar, ülkemizde karaciğer naklinin en sık ikinci nedenidir. Bu nedenle kronik Hepatit C'nin önlenmesi, erken tanısı ve tedavisi büyük önem arz etmektedir"

- "Günümüzde kronik Hepatit C'nin oldukça etkili bir tedavisi bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda kullandığımız tedavi süresi uzun ve etkinliği kısıtlı olan pegile interferon bazlı tedavilerin aksine günümüzde kullanılan ilaçlarla 3-6 aylık tedavi sonunda hastaların yüzde 95'inden fazlasında kronik Hepatit C tamamen iyileşmektedir"

(Hatice Şenses/İstanbul)

