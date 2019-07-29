GÜNDEM / 29 Temmuz 2019

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Ege İhracatçılar Birliğine ziyaretlerde bulunacak, eski Turizm ve Devlet Bakanı Işılay Saygın için Buca Muradiye Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

- Şentop, Türkiye ile Moğolistan arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yılı anısına hazırlanan posta pullarının tanıtımı ile yapımı TİKA tarafından gerçekleştirilen Başsavcılık Ceza Davaları Merkezi Arşiv Ofisi'nin açılış törenlerine iştirak edecek.

- Resmi ziyaret için Moğolistan'da bulunan Şentop, Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ve Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar ile bir araya gelecek.

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- "Afetleri önceden tahmin etmek, afetlere yönelik hazırlıkları önceden yapmak artık daha fazla önem arz ediyor. Bu kapsamda hem arşiv verilerini hem de farklı bilimsel modellemeleri kullanarak Afet Risk Azaltma Sistemi'ni (ARAS) geliştirdik"

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncuları, 23 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek ve finallerine Ankara'nın ev sahipliği yapacağı 2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenecek medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

2- Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası Yunanistan'da sürüyor. Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

- "Sistemle başta kamu yatırımları olmak üzere bundan sonra yatırımların daha akılcı, daha kanıta dayalı yapılması ve afetlerin olası etkilerini en aza indirgemeyi hedefliyoruz"

- "Bugüne kadar hiç önemli bir duyuru, tanıtım yapmadan 16 binden fazla vatandaşımız e-devlet üzerinden gönüllümüz oldu. Bu rakam her gün artıyor"

- "Afetler olduğunda müdahalede bize omuz, destek verebilecek, arama kurtarmadan ilk yardıma, iletişimden psikodesteğe, afet eğitimlerinden afetin farklı süreçlerine kadar destek verebilecek farklı insanlara ihtiyaç duyuyoruz"

(Okan Coşkun/Malatya)

2- Faiz indirimi, konut sektöründe ipotekli satışları artıracak

- Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun:

- "Merkez Bankası, faizleri 425 baz puan indirerek enflasyon ile aradaki makası daraltmada önemli ve kuvvetli bir adım attı. Faiz indirimi, tüm piyasalara olduğu gibi konut piyasasına da olumlu yansıyacak"

- "Faizlerdeki düşüş artıkça talep daha da canlanacak ve konut piyasasında bir anda değil ama 3 aylık perspektifte bir canlanma bekliyorum. Faiz indirimi, konut sektöründe ipotekli satışların artması yönünde çok önemli olacak"