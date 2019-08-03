GÜNDEM / 3 Ağustos 2019

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, basın açıklaması yapacak ve alan incelemelerinde bulunacak.

1- Yerli ilaç üretimi ekonomiye yüz milyonlarca lira kazandıracak - Türk Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren vakıflar tarafından kurulan TURKTIPSAN, bugüne kadar yurt dışından alınan, yüksek katma değere sahip birçok serum ve tıbbi malzemeyi, yerli ve milli imkanlarla üreterek yüz milyonlarca liranın yurt içinde kalmasını sağladı - TURKTIPSAN Genel Müdürü Ömer Türk: - "Türkiye'de üretimi olmayan ve tamamı yurt dışından tedarik edilen, ağızdan beslenemeyen hastaların kullandığı 'Total Parenteral Beslenme Solüsyonu'nu 4 yıllık çalışmanın sonunda üreterek ülkemizin istifadesine sunduk" - "İthal edilen bu beslenme solüsyonu için başka ülkelerdeki firmalara yıllık yaklaşık 300 milyon lira ödenirken, biz bunu dörtte bir fiyatına imal ettik" - "Ar-Ge merkezimizdeki 15 kişilik ekibimizle çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Şu an 17 proje üzerinde çalışmalarımız sürüyor"

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)

2- İlk yarıda altına 52 milyar lira yatırdık

- Türkiye'deki altın mevduatları, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre 20 milyar liraya varan artış kaydederek 52 milyar lirayı aştı

- Bu dönemde altın mevduatının Türkiye'nin 80 kentinde artış kaydettiği görülürken, azalış yaşanan tek kent Batman oldu

- Türkiye'de 7 kentte altın mevduatları 1 milyar liranın üzerinde bulunurken, en fazla altın mevduatına sahip iller 16,5 milyar lirayla İstanbul, 5,4 milyar lirayla Ankara ve 2,9 milyar lirayla İzmir şeklinde sıralandı

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

3- "Silikon Vadisi ve Çin'i reddeden üçüncü bir model bulmalıyız"

- Yale Üniversitesi Konuk Araştırmacısı Michael Kwet:

- "Teknoloji devleri milyarca insanın nasıl düşündüğü ve hissettiğini biçimlendiriyor. Bir takım psikolojik hilelerle kullanıcıların bilinçaltı eğilimlerinden faydalanarak onların sitelerinde daha fazla zaman harcamasını ve daha fazla reklam izlemesini sağlıyorlar"

- "Silikon Vadisi ve Çin'in oluşturduğu dijital toplumu reddeden üçüncü bir model bulmalıyız. Bu alternatif teknolojiler, yeni kanunlar, düzenlemeler ve eğitim gerektiriyor"

- "Özgür ve açık kaynaklı yazılım alternatifleri artırılmalı. Bu, gözetim kapitalizmi ve dijital sömürgeciliğe karşı büyük bir zafer olacaktır"

(Abdülkadir Günyol-Tolga Yanık/İstanbul)

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