GÜNDEM / 3 Eylül 2018

- Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Ramil Hasan tarafından düzenlenecek toplantıya iştirak edecek, Ruh Ordo Kültür Merkezi'ndeki resmi öğle yemeğinde yer alacak.

1- GRAFİKLİ - Milli Mücadele'nin mihenk taşı: Sivas Kongresi - Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı, "manda ve himaye" fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü, Sivas'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi" sözüyle önemini vurguladığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas, kurtuluş mücadelesinin mihenk taşı olan tarihi kongrenin 99. yıl dönümünde coşkulu günlere tanıklık ediyor

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacağı 2. Grup'taki ilk iki maçın hazırlıklarına Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

(Serhat Zafer/Sivas)

2- 557 yıldır cazibesini koruyor

- Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461'de yaptırılan, tarihin en önemli alışveriş merkezlerinden, geçmişle bugünü, gelenekselle modernliği bir arada barındıran Kapalıçarşı, her dönem olduğu gibi bugün de yoğun ilgi görüyor

- Estetik tasarımı sayesinde adeta dev bir labirenti andıran, 40 bin metrekare üzerine kurulu ve 2 bin 500'ü aşkın dükkanın bulunduğu çarşıyı günde ortalama 150 bin kişi ziyaret ediyor

- Altuncular, Basmacılar, Fesçiler, Halıcılar ve İplikçiler gibi satılan ürünlere göre isimlendirilen 60 sokağın yer aldığı, üzeri dam ve kubbelerle örtülü çarşıya, 22 kapıdan girilebiliyor

- İstanbul'a gelen ve alışveriş yapmak isteyen turistlerin ilk uğrak noktası olan çarşıda, halıdan çantaya, tekstil ürünlerinden altın ve gümüş takılara, antikalardan çinilere ve hediyelik eşyalara kadar her şey satılıyor

- Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş:

- "Burası gibi 557 yıllık yerler müze olarak hizmet veriyor. Fakat Kapalıçarşı şu anda turistlerin olmazsa olmazı. Mutlaka ziyaret ettikleri bir alan. 2017 ortalamasına göre günde 135 bin kişi çarşıyı ziyaret etti. Şu anda da 150 binlerde. Kapalıçarşı yaşayan bir organizma. Bu popülaritesini bugün de koruyor ve daha uzun yıllar koruyacak"