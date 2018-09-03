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GÜNDEM / 3 Eylül 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 09:06 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruh Ordo Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi"nin sonuç bildirisinin imza törenine katılacak.

- Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Ramil Hasan tarafından düzenlenecek toplantıya iştirak edecek, Ruh Ordo Kültür Merkezi'ndeki resmi öğle yemeğinde yer alacak.

(Çolpon Ata) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yeni adli yıl başlıyor

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak törene katılacak.

- Yıldırım, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in, 2018-2019 Adli Yıl Açılış Töreni ve Yargıtay Onur Günü nedeniyle TBMM'de vereceği kokteyle iştirak edecek.

(Ankara/10.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı açılışına katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- TÜİK, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacağı 2. Grup'taki ilk iki maçın hazırlıklarına Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Milli Mücadele'nin mihenk taşı: Sivas Kongresi
- Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı, "manda ve himaye" fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü, Sivas'ta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
- Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi" sözüyle önemini vurguladığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas, kurtuluş mücadelesinin mihenk taşı olan tarihi kongrenin 99. yıl dönümünde coşkulu günlere tanıklık ediyor

(Serhat Zafer/Sivas)

2- 557 yıldır cazibesini koruyor

- Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461'de yaptırılan, tarihin en önemli alışveriş merkezlerinden, geçmişle bugünü, gelenekselle modernliği bir arada barındıran Kapalıçarşı, her dönem olduğu gibi bugün de yoğun ilgi görüyor

- Estetik tasarımı sayesinde adeta dev bir labirenti andıran, 40 bin metrekare üzerine kurulu ve 2 bin 500'ü aşkın dükkanın bulunduğu çarşıyı günde ortalama 150 bin kişi ziyaret ediyor

- Altuncular, Basmacılar, Fesçiler, Halıcılar ve İplikçiler gibi satılan ürünlere göre isimlendirilen 60 sokağın yer aldığı, üzeri dam ve kubbelerle örtülü çarşıya, 22 kapıdan girilebiliyor

- İstanbul'a gelen ve alışveriş yapmak isteyen turistlerin ilk uğrak noktası olan çarşıda, halıdan çantaya, tekstil ürünlerinden altın ve gümüş takılara, antikalardan çinilere ve hediyelik eşyalara kadar her şey satılıyor

- Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş:

- "Burası gibi 557 yıllık yerler müze olarak hizmet veriyor. Fakat Kapalıçarşı şu anda turistlerin olmazsa olmazı. Mutlaka ziyaret ettikleri bir alan. 2017 ortalamasına göre günde 135 bin kişi çarşıyı ziyaret etti. Şu anda da 150 binlerde. Kapalıçarşı yaşayan bir organizma. Bu popülaritesini bugün de koruyor ve daha uzun yıllar koruyacak"

- "İki yıldır devam eden restorasyonda çatının yaklaşık yüzde 90'ı tamamlandı. Çatı restorasyonu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği ve Fatih Belediyesi 30 milyon liralık bir bütçe kullandı. Eskiden yağmur yağınca caddelerden su akardı. Şimdi bunlar kontrol altına alındı. 2019 başında çarşıdaki tadilat ve tamiratlar tamamlanmış olacak"

- Halıcı Şemsettin Şengör:

- "Buranın atmosferinden ayrılmak istemedim. Hem öyle bir yapısı var ki insanı cezbetmiş. Sabah içeri giriyorum 'oh' diyorum. Yani ben 'cennete geldim"

- 50 yıldır çarşıda gramofon tamir eden Mehmet Öztekin:

- "Buranın en eski esnaflarından biriyim. Bu atmosferi 'daha fazla iş yapacağım' tercihine yedirmem, bu atmosferin içerisinde gramofonu yaşadım, yaşattım. Benim oksijenim, bu atmosferin içerisinde"

(Hanife Sevinç / İstanbul)

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GÜNDEM / 3 Eylül 2018

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