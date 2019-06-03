GÜNDEM / 3 Haziran 2019

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş'ta muhtarlarla bir araya gelecek, Beşiktaş Sivaslılar Derneğine ziyarette bulunacak, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos'u kabul edecek, AK Parti Gaziosmanpaşa teşkilatıyla iftarda buluşacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

- Yatırımcıların gelişmiş ülke tahvil faizlerine talep göstermesinin etkisiyle 10 yıllık tahvil faizleri düşüşünü sürdürerek yüzde 2,13 seviyelerine kadar geriledi ve yüzde 2,35 seviyelerinde bulunan 3 aylık tahvil faizlerinin altında kalmaya devam etti

- "Geçen sene yerli mobil iletişim markalarının pazar payı yüzde 12'nin üzerindeydi. Bu payı yüzde 40'a çıkartabiliriz. Yerli markalarımız için gerekli teşvik ve düzenlemelerin yapılmasına odaklanmalıyız"

- "Aslında yatırımcılar, uzun dönemli tahvil taleplerini artırarak bir nevi gelecek dönem için faiz indirimi beklentilerini de satın almış oluyor. Beklentiler, yıl sonuna doğru bir faiz indirimi şeklinde olsa da ben daha önceki toplantılarda faiz indirimine gidilebileceğini düşünüyorum"

- Uzmanlar, ABD'de resesyon yaşanma ihtimalini yüzde 25 olarak değerlendirirken, yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirimine gitmesi olasılığı ise yüzde 91,2'ye yükselmiş durumda

- "İkinci elde yenileme modeli ile vatandaşlar tekrar telefon almayacak. Mevcut ikinci eller tekrar ekonomiye kazandırılacak"

(Yunus Türk/İstanbul)

3- Ramazan Bayramı'nda yeni trend "diyet baklava" oldu

- Yarın başlayacak bayram öncesi çarşı-pazarda yaşanan hareketlilik tatlıcılara da yansıdı

- Tatlıda yeni trend olan diyet baklava, bu yıl bayramın en çok tüketilen ürünleri arasında yer alıyor

- Tatlıcılarda en çok satışın bugün yapılması beklenirken, bayramın vazgeçilmezi baklava ve şöbiyet, en fazla tercih edilen ürünler olarak öne çıktı

(Eda Topcu/İstanbul)

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