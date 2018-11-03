GÜNDEM / 3 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile baş başa görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'na, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/14.00/15.00/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Haliç Kongre Merkezi'nde 3. Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'ne katılacak.
(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik, Ticaret Odası ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Derin Deniz AŞ Deniz Şantiyesi, Muratlı Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Deri Organize Sanayi Bölgesi Atık Arıtma Tesisleri ve Çorlu Deresi'nde incelemelerde bulunacak.
(Tekirdağ/09.45-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, D-8 Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak.
(Antalya/08.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göreme Açıkhava Müzesi, Tokatlı Kilise, Paşa Bağları Ören Yeri, Avanos ile Devrent Peribacaları Vadisi'ni ziyaret edecek, Kapadokya Kaya Müzesi inşaatında incelemelerde bulunacak, Zelve mapping gösterisini izleyecek.
(Nevşehir/11.00-18.20) (Fotoğraflı - Görüntülü)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 11. haftaya Kasımpaşa-Antalyaspor, Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir-Beşiktaş müsabakalarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
2- Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta, Denizlispor-Adanaspor, Gazişehir Gaziantep-Altay karşılaşmalarıyla sürüyor.
(Denizli/13.30/Gaziantep/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) (Fotoğraflı)
3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Sompo Japan, Türk Telekom-Gaziantep Basketbol ve Galatasaray-Pınar Karşıyaka maçlarıyla başlayacak.
(İstanbul/13.00/Ankara/15.15/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)
4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta, Gündoğdu Adana Basketbol-OGM Ormanspor ve Kırçiçeği Bodrum-Fenerbahçe müsabakalarıyla başlayacak.
(Adana/Muğla/14.00) (Fotoğraflı)
5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk haftası, Galatasaray-Çanakkale Belediyespor, VakıfBank-Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor-THY, Halkbank-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ve Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/14.00/14.00/Aydın/15.00/Ankara/16.00/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)
6- Hentbolda Erkekler Süper Lig 6. hafta müsabakaları yapılacak.
7- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak.
(İzmir/16.00) (Fotoğraflı)
8- "Turkish Airlines Open" uluslararası golf turnuvası, Regnum Carya Golf Kulübü tesislerinde sürüyor.
(Antalya/10.15) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Tiyatroda hedef 2 milyon seyirci
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:
- "Millileşme çalışması yaptık. Hedefimiz, tiyatroda sergilenen oyunların yüzde 70'inin yerlileşmesini, yerli yazarlar tarafından yazılan ürünler olmasını sağlamaktı. Bu yılı 2 milyondan fazla seyirciyle kapatmayı hedefliyoruz"
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- "Türkiye'deki hemen hemen bütün müzelerde geçen, tek kartla çalışan müze sistemini yaratmış olacağız"
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- "Tourİst Kart ile ilgili İstanbul Belediyesiyle çalışmayı sonuçlandırmak üzereyiz. Yıl sonunda devreye alıyoruz"
(Merve Yıldızalp/Ankara)
2- İstanbul Havalimanı, büyüklükte 46 ilçeyi solladı
- Toplam 76,5 kilometrekarelik inşaat alanıyla dikkati çeken İstanbul Havalimanı, Türkiye'deki 46 farklı ilçenin yüz ölçümünü geride bıraktı
- Havalimanının yüz ölçümünün, İstanbul'da Kartal, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye, Sancaktepe, Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, İzmir'de Balçova, Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere gibi ilçelerden daha büyük
(İzzet Taşkıran / İstanbul)
3- Borsa liginde ekim ayının tek kazandıranı Trabzonspor
- "Dört büyükler" olarak bilinen Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, ve Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri ekim ayında yatırımcılarını üzerken söz konusu dönemde yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği oldu
- Fenerbahçe, yüzde 32,1 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu
(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)
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