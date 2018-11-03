GÜNDEM / 3 Kasım 2018

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik, Ticaret Odası ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Derin Deniz AŞ Deniz Şantiyesi, Muratlı Karma Organize Sanayi Bölgesi ile Deri Organize Sanayi Bölgesi Atık Arıtma Tesisleri ve Çorlu Deresi'nde incelemelerde bulunacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile baş başa görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'na, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına iştirak edecek.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göreme Açıkhava Müzesi, Tokatlı Kilise, Paşa Bağları Ören Yeri, Avanos ile Devrent Peribacaları Vadisi'ni ziyaret edecek, Kapadokya Kaya Müzesi inşaatında incelemelerde bulunacak, Zelve mapping gösterisini izleyecek.

- Havalimanının yüz ölçümünün, İstanbul'da Kartal, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye, Sancaktepe, Bağcılar, Bakırköy, Esenyurt, İzmir'de Balçova, Bayraklı, Gaziemir, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere gibi ilçelerden daha büyük

(İzzet Taşkıran / İstanbul)

3- Borsa liginde ekim ayının tek kazandıranı Trabzonspor

- "Dört büyükler" olarak bilinen Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, ve Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri ekim ayında yatırımcılarını üzerken söz konusu dönemde yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği oldu

- Fenerbahçe, yüzde 32,1 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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