GÜNDEM / 3 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii Açılış Töreni ile İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni'ne katılacak, Vahdettin Köşkü'nde misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konuklara akşam yemeği verecek. (İstanbul/12.00/15.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilen V Weekend Sports etkinliklerine ve Çamlıca Camii Açılış Töreni'ne katılacak. (İstanbul/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde CHP'li belediye başkanları ile bir araya gelecek. (Ankara/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Grand Ankara Otel'de "Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi"nin açılışına katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri, hayırseverler ve iş insanları ile toplantı yapacak, Valiliği, Ziya Gökalp Anadolu Lisesini, Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programına iştirak edecek. Bunlar da ilginizi çekebilir Bağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu Çocuklara uyuşturucu sattıran suç örgütüne şafak baskını

(Diyarbakır/09.30/11.00/11.30/13.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Okçuluk Günleri açılışına katılacak. (İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- CHP'li belediye başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret ediyor. (Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Grand Tarabya Otel'de düzenlenen Dünya Posta Birliği (UPU) Ecom@Afrika Projesi ile E-Ticaret Erişimi Toplantısı'na katılacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Teknolojik İlerlemede Çarpan Etkisi: Savunma Sanayii Paneli"ne katılacak, IDEF 2019-14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuar Değerlendirmesi Basın Toplantısı'na iştirak edecek. (İstanbul/11.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), dördüncü ve son gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak. (Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 6- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini yayınlayacak. (Ankara/14.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile yapacağı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. - Çavuşoğlu, Macaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Istvan Jakab ve Başbakan Viktor Orban tarafından kabul edilecek. (Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor. (Caracas/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı dava 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Ankara/09.30) - İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanını işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 19'u tutuklu 45 sanığın yargılanmasına Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (Konya/09.30) - Sakarya'da KHK ile kapatılan Sakarya Girişimci ve Sanayici İşadamları Derneği üyesi ve çalışanı 7'si firari 46 sanığın yargılandığı dava görülecek. (Sakarya/09.30) - Sakarya'da, KHK gereği kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 34 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Sakarya/14.00) - Hakkari'de, FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Hakkari/09.30) 2- Yeşilay Derneği tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle gençler arasında bağımlılığa ilişkin farkındalık yaratmak hedefiyle hayata geçirilen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödülleri sahiplerini bulacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak. (Sivas/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın ilk maçlarında Boluspor-Hatayspor, Adanaspor-Altınordu karşılaşacak. (Bolu/Adana/19.30) (Fotoğraflı) 3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftanın ilk maçında Türk Telekom ile Darüşşafaka Tekfen karşı karşıya gelecek. (Ankara/19.00) (Fotoğraflı) 4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu Belçika temsilcisi Telenet Giants'ın ev sahipliğinde Antwerp kentinde başlayacak. Organizasyonun ilk günündeki yarı final maçlarında İtalya'nın Segafredo Virtus Bologna ile Almanya'nın Brose Bamberg, İspanya'nın Iberostar Tenerife ile de ev sahibi Telenet Giants karşı karşıya gelecek.

(Antwerp/19.30/22.15) ÖZEL HABER 1- Ramazanda gıda denetimleriyle fırsatçılara göz açtırılmayacak - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

- "Yaklaşan ramazan ayı nedeniyle halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak, tüketimi artacak ürünleri üreten işletmelere yönelik denetimlere ağırlık vereceğiz"

- "Özellikle toplu iftar alanları, üretim yerleri ve 'Ramazan paketi' adı altında muhtelif gıdaları içeren paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerinin denetimi konusunda, 81 il müdürlüğümüze talimat verdik" (Deniz Çiçek/Ankara) 2- İş aramada "Sanal Fuar" dönemi - İŞKUR, iş arayanların herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarı ve kariyer günlerine erişebilmesi için "Sanal Fuar" uygulamasını başlattı - Mersin İş ve Kariyer Fuarı ile dün başlatılan uygulama sayesinde, iş arayanlar seyahat etmek zorunda kalmadan aynı anda birden çok katılımcı firma ile yazılı ve görüntülü iletişim kurabilme ve firmalara CV iletebilme imkana kavuştu