GÜNDEM / 3 Nisan 2019

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığında törenle karşılanacak, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinsa ile bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Başbakan Zoran Zaev ve Meclis Başkanı Talat Caferi ile ayrı ayrı görüşecek.

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, hayırsever iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik" başlıklı panelde konuşacak, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşecek, ABD Kongresinde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel ile bir araya gelecek.

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya Enerji Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Aleksandr Novak ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin ile ikili görüşmelerde bulunacak.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Üniversitelerin bulunduğu kavşak noktada, Bilkent, ODTÜ ve Hacettepe'nin olduğu, Bilkent Şehir Hastanesinin de bitişiğindeki alanda, gerektiğinde üniversiteleri veya firmaları destekleyen bir Sağlık Vadisi olacak" - "İstanbul Sancaktepe'de büyük bir alanımız var. Biliyorsunuz orada da ihale süreci başlayan bir şehir hastanemiz söz konusu. Baştan itibaren burayla entegre, daha büyük Sağlık Vadisi'ni orada planlıyoruz" - "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu vadiler yerlileştirme ve millileştirme ile fikri mülkiyet hakkı elde etmek için birçok alanda; ilaç, malzeme, cihaz ve aşıda önemli olacak"

(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)

2- Telefon dolandırıcılarına BTK freni

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca, "kefilsiz ve şartsız kredi verileceği" veya "hediye kazanıldığı" gibi gerçeği yansıtmayan mesajlardan dolayı tüketicilerin yaşadığı mağduriyetin önlenmesi amacıyla yeni düzenlemeye gidildi

- Abone onayı alınmayan hatlarda, 888/898'li katma değerli elektronik haberleşme hizmeti kapatılacak ve bu hatlar için ücretsiz bilgilendirme anonsu yapılacak

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- GRAFİKLİ - YPG/PKK'ya "bahar" darbesi

- Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta yurt içi ve dışında düzenlenen başarılı operasyonlarda 45 terörist etkisiz hale getirildi

- Etkisizleştirilen teröristler arasında PKK elebaşılarından Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun, PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, PKK'nın sözde sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş da bulunuyor

- Terörle mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, hem eleman hem de lojistik kayıp yaşatarak örgüte ağır darbe vurdu

(Yunus Okur / Erzurum)

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