GÜNDEM / 3 Ocak 2019

- Yerli film izlenme oranında 7 yıldır Avrupa birincisi olan Türkiye'yi, yüzde 37 ile Fransa ve İngiltere, yüzde 24 ile Rusya, yüzde 23 ile Almanya takip etti

- Geçen yıl yerli film izleyici sayısı 43 milyon, yerli film izleyici oranı ise yüzde 63,5 ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı

(Eda Özdener-Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)

2- Tosyalı Holding, ithal ikame yatırım için düğmeye bastı

- Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı:

- "Önümüzdeki yılın hemen başında, birkaç aya kadar sıfırdan yeni bir yatırımın duyurusunu yapacağız. Mevcut yatırımlarımızın haricinde 2019 başında yeni bir lokasyonda, Türkiye'nin ithalatını ikame edecek, sektör açısından yeni bir ürünün yatırımına başlayacağız"

- "Türkiye de, dünya da biliyor ki Tosyalı Holding bir demir çelik sanayicisi. Bu sektörün dışına hiçbir zaman bakışımız olmadı. Bundan sonra da böyle bir niyetimiz yok ama demir-çelik sektöründeki birikimimizi dünyanın birçok yerinde fırsatlara bakarak artırmayı düşünüyoruz. Mevcutta Afrika'dayız ama Asya ve Avrupa da ilgi alanımızda"

- "Mevcut tesislerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Aynı bölgede kapasiteyi artırmak yerine, farklı lokasyonlarda yeni kapasiteler devreye sokacağız"

- "Senegal yatırımımızın boyutu çok fazla abartıldı. Bu yatırım için 2 milyar dolar diye bir rakam hiçbir zaman telaffuz etmedim. Senegal'e bir yatırım tabii ki olacak ancak boyutu henüz belli değil. Senegal yatırımı, ülkenin boyutuna uygun bir şekilde projelendirildi. Ülkenin politik çekişmeleri var ama bu yatırım, o çekişmelere malzeme olmayacak bir tutarda yapılacak"