GÜNDEM / 3 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunacak Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ve Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama'yı ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/11.00/15.30/16.15/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sheraton Otel'de, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'le görüşecek.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ASELSAN Macunköy Tesisleri'nde düzenlenecek Bakanlığı ile ASELSAN arasındaki "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imza törenine katılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayımlayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Pakistan Başbakanı İmran Han, Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek çalışma yemeğine katılacak.
(Konya/16.00/Ankara/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.
(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)
2- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası play-off turu ilk maçlarında iki Türk takımı Beşiktaş ile OGM Ormanspor, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
- Galatasaray, İspanya'nın Lointek Gernika Bizkaia, BOTAŞ da Rusya'nın MBA Moskova takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/19.00/Gernika-Lumo/22.00/Moskova/16.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlıkları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Yerli filmler 2018'de rekor kırdı
- Geçen yıl yerli film izleyici sayısı 43 milyon, yerli film izleyici oranı ise yüzde 63,5 ile tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı
- Yerli film izlenme oranında 7 yıldır Avrupa birincisi olan Türkiye'yi, yüzde 37 ile Fransa ve İngiltere, yüzde 24 ile Rusya, yüzde 23 ile Almanya takip etti
(Eda Özdener-Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)
2- Tosyalı Holding, ithal ikame yatırım için düğmeye bastı
- Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı:
- "Önümüzdeki yılın hemen başında, birkaç aya kadar sıfırdan yeni bir yatırımın duyurusunu yapacağız. Mevcut yatırımlarımızın haricinde 2019 başında yeni bir lokasyonda, Türkiye'nin ithalatını ikame edecek, sektör açısından yeni bir ürünün yatırımına başlayacağız"
- "Türkiye de, dünya da biliyor ki Tosyalı Holding bir demir çelik sanayicisi. Bu sektörün dışına hiçbir zaman bakışımız olmadı. Bundan sonra da böyle bir niyetimiz yok ama demir-çelik sektöründeki birikimimizi dünyanın birçok yerinde fırsatlara bakarak artırmayı düşünüyoruz. Mevcutta Afrika'dayız ama Asya ve Avrupa da ilgi alanımızda"
- "Mevcut tesislerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Aynı bölgede kapasiteyi artırmak yerine, farklı lokasyonlarda yeni kapasiteler devreye sokacağız"
- "Senegal yatırımımızın boyutu çok fazla abartıldı. Bu yatırım için 2 milyar dolar diye bir rakam hiçbir zaman telaffuz etmedim. Senegal'e bir yatırım tabii ki olacak ancak boyutu henüz belli değil. Senegal yatırımı, ülkenin boyutuna uygun bir şekilde projelendirildi. Ülkenin politik çekişmeleri var ama bu yatırım, o çekişmelere malzeme olmayacak bir tutarda yapılacak"
(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)
3- YARIYIL TATİLİNİN GÖZDE ROTALARI - Kayak ve termal turizm durağı: Erzurum
- Kayak merkezleri, şifalı kaplıcaları, tarihi eserleri, Oltu taşı işlemeli takıları ve yöresel lezzetleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan "Dadaşlar diyarı" Erzurum, yarıyıl tatilinde tüm güzellikleriyle ziyaretçilerine "merhaba" diyecek
- Cağ kebabı, kadayıf dolması gibi yöresel lezzetleriyle ünlü kente gelen misafirler, "siyah altın" diye tabir edilen Oltu taşı işlemeli takıları alıp, asırlık tarihi mekanları gezerek adeta kültür yolculuğuna çıkacak
- Palandöken Dağı'ndaki pistlere kurulan aydınlatma sistemleriyle gece kayağının da yapıldığı şehri ziyaret eden konuklar, gece gündüz hem kayak hem de kaplıca keyfi yaşama imkanı bulacak
(Yunus Okur/Erzurum)
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