GÜNDEM / 3 Ocak 2020

1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenleyeceği basın toplantısında sezonun ilk yarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

5- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

- "Hangi sorun gelirse gelsin Türkiye olarak biz şunu öğrendik, biz sorun ne kadar büyük olursa olsun sorun varsa çözümü de vardır. Adı krizmiş, bilmem neymiş bizi korkutan şu anda hiçbir şey kalmadı. Hepsinin üstesinden gelebileceğine inanan bir ekip var, bir lider var"

- "Enflasyonda 8,5 hedefimiz var, sonrasında da aşama aşama 2023'te yüzde 5'in altına inmeyi hedefliyoruz"

- "Yüzde 12 çok yüksek bir faiz oranı hala. İnşallah bunu 2020'de aynı ciddiyetle devam ettireceğiz, tek haneye mutlak şekilde ineceğiz"

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının sonu olan 17. hafta maçında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi Khimki'yi Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

(Barış Gündoğan/Ankara)

2- BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben: "2020, sektör açısından canlanma ve yükseliş dönemi olacak"

- "2020'de yatırımların ve ihracatın artış gösterdiği, turizm başta olmak üzere hizmet sektöründeki olumlu gelişmelerin yaşandığı ve böylece istihdamın artış gösterdiği bir yıl olacağını bekliyoruz"

- "Son bir yıllık dönemde, Türk Bankacılık Sistemi, özellikle Ağustos 2018'de karşılaşılan dalgalanmalara karşı sermaye ve likidite yeterliliği açısından dayanıklılığını kanıtladı"

- "2016'da turizm şirketlerini yaşatmak için bir kısım düzenlemelerimizde esnetmeler olmasaydı, izleyen yıllarda güçlü ve sağlıklı büyüme sağlanması bir yana, bugün geldiğimiz noktada bu kadar turisti ağırlayacak tesis bulamakta zorlanabilirdik"

- "Ekonomik iyileşme, banka bilançolarında daha kaliteli aktif yapısı, daha güçlü sermaye ve sürdürülebilir karlılığa destek olacak"

- "2020'de sektörün Takibe Dönüşüm Oranı'nın azalarak tarihsel seviyelere doğru yakınsayacağını bekliyorum"

- "Yatırımcılar açısından cazibesini korumaya devam eden bankacılık sektörümüze yeni kuruluş ve faaliyet izni için gelen başvurular önümüzdeki yıl da kurumumuz tarafından değerlendirilmeye devam edecek"