GÜNDEM / 3 Şubat 2019

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD’nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşecek.

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde, "Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri ile Toplantı" programına katılacak.

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sincan'da şehit yakınları ve gazilerle kahvaltıda buluşacak, Merkez Güngörmüşler Konağı'nı ve esnafı ziyaret edecek, seçim irtibat bürolarının açılışına katılacak, STK temsilcileri ve muhtarlarla akşam yemeğinde bir araya gelecek.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya gelecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası 37. Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası’nda son gün müsabakalarını izleyecek.

ÖZEL HABER 1- Sürücü adaylarını en çok "düz vites" ve "park etme" zorladı

- Milli Eğitim Bakanlığının istatistiklerine göre, Türkiye genelinde geçen yıl 301 bin 643'ü kadın, 705 bin 554'ü erkek toplam 1 milyon 7 bin 197 kişi ehliyet almaya hak kazandı

- Direksiyon sınavında başarısız olan 567 bin 280 adayın en çok düz vites arabalarda kalkış yaparken motoru stop ettirmesi sebebiyle elendiği belirlendi

- Bu hatayı sırasıyla park ederken kaldırıma veya konilere çarpma, kaldırıma 50 santimetreden fazla açığa park etme, geri giderken konilere veya kaldırıma çarpma, şeridinin dışına çıkma ile koniler arasında en fazla iki hamlede park edememe izledi

- Kalkış sırasında, şerit değiştirirken ve diğer zorunlu durumlarda sinyal vermeme bir başka elenme sebebi oldu

- Özel motorlu taşıt sürücü kurslarına geçen yıl 1 milyon 87 bin 207'si erkek, 487 bin 270'i de kadın 1 milyon 574 bin 477 aday kaydoldu

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Altın fiyatı yerel seçimlere kitlendi - İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık:

- "Yerel seçimler piyasaların sonucunu merakla beklediği en önemli gündem maddesi olarak karşımızda duruyor. Gram altın 220-225 TL bandı arasında gidip geliyor. Seçime kadar altın fiyatlarında çok büyük bir oynama beklemiyorum"