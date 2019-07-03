GÜNDEM / 3 Temmuz 2019

2- TBMM Genel Kurulunda, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) tarafından düzenlenecek basın toplantısında konuşacak.

2- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam ediyor. Türkiye, dördüncü maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak.

2- İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Birleşik Taksi Şoförleri Derneğinin, internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talebiyle açtığı davanın görülmesine, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam edilecek.

- "Türkiye genelinde sayıları 860 civarında olan temel liselerin yaklaşık yüzde 60'ı dönüşüm sürecini tamamladı. Gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla özel okula dönüşerek öğrencilere hizmet verecekler"

- "TBMM'de 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yapılan değişiklikle çeşitli sebeplerle dönüşümünü tamamlayamadığı için kapanan temel liselerden öğrenci teşvikleri geriye dönük tazmin edilmeyecek"

- "Bu düzenleme sadece öğrenci teşviği için geçerli olacak. Dönüşüm sürecinden dolayı devlet arsa tahsisi yapmış ve eğer okul dönüşümünü tamamlayamadıysa arsadan doğan hakkı iade etmek zorunda"

- "Düzenlemeyle zamanında taahhüdünü vermiş ama elde olmayan sebeplerle dönüşümünü tamamlayamadığı için kapanacak kurumların bu konuda mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor"

(Burcu Çalık/Ankara)

2- GRAFİKLİ - DEAŞ'a haziranda "üst düzey" darbe

- Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay düzenlenen operasyonlarla örgüte ağır darbe vurdu