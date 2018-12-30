GÜNDEM / 30 Aralık 2018

1- Mobil abone sayısı 81 milyona yaklaştı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısı, bu yılın üçüncü çeyreği sonunda 80,6 milyona ulaştı" - "1 Nisan 2016'da başlayan 4,5G abone sayısında da artış devam etti ve 69,3 milyona ulaştı" - "Mobil internet kullanım miktarı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 12 artarak yaklaşık 842 bin TeraByte'a ulaştı"

(Arife Yıldız Ünal /Ankara)

2- DMO'da tüm işlemler "elektronik" ortama taşınıyor

- DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz:

- "Elektronik hizmetlerimize e-fatura ve e-ödeme sistemlerini de dahil ettik"

- "Sağlık Market uygulamasının da devreye alınmasıyla 2019'da yaklaşık 200 bin faturanın dijital ortamda düzenlenmesini öngörüyoruz"

- "2019'un ilk çeyreğinde tamamlayacağımız e-irsaliye ve e-tesellüm uygulamalarımızla mal tesliminden ödemeye tüm işlemlerimizi elektronik ortama taşıyoruz"

(Ayşenur Sağlam /Ankara)

3- İnternet reklamlarının vergi kapsamına alınmasına destek

- İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerininin vergi kesintisi kapsamına alınmasını sağlayan düzenlemenin, katma değeri yüksek dijital reklam sektöründe adil rekabeti sağlayacağı belirtiliyor

- Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe:

- "Geleneksel vergi kanunu yapısının, internet üzerinden pazarlama ve satışa sunulan ürün ve hizmetlere yönelik sanal pazarı da kapsayacak şekilde adapte edilmesi önemli"

- "Vergi kesintisi uygulaması, Türkiye nezdinde gelir sağlayan ve fakat herhangi bir vergi ödemeyen internet marka temsilcileri ve internet devi şirketlerin Türkiye'den elde ettikleri gelire yönelik vergi ödememe sorununa etkin bir çözüm olacak"