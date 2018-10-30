GÜNDEM / 30 Ekim 2018

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hukuk Politikaları Kurulu ile Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.

- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri'de devam edilecek.

1- Kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımlarına ilişkin fırsatta son gün 5 Aralık - Kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımlarının tahsis ve irtifak hakkı süreleri ile kira sözleşmelerinin uzatılması ve bu taşınmazların satışına ilişkin başvurular 5 Aralık'ta sona eriyor

4- Voleybol Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA arasında 31 Ekim Çarşamba günü oynanacak maç öncesi her iki ekibin baş antrenörleri ve takım kaptanlarının katılımıyla TVF Başkent Voleybol Salonu'nda basın toplantısı düzenlenecek.

2- Demir İpek Yolu'nun bir yıllık serüveni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında bir yılda 110 bin ton yük taşındı - Avrupa ile Orta Asya, Çin ve Ortadoğu aksını ekonomik, güvenli ve elverişli rota haline getiren hattan, Türkiye'den yurt dışına inşaat malzemesi, gıda maddesi, temizlik ürünleri, tarım ürünleri, Türkiye'ye ise tahıl, demir, çinko gibi ürünler taşınıyor - Marmaray Projesi'nin 2019'da tamamlanmasıyla Çin'den Londra'ya demiryoluyla kesintisiz yük taşınması mümkün hale gelecek

- "Üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla bugüne kadar yatırımcılara 564 otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi ve benzeri turizm tesisi ile 52 yat limanı ve yat çekek yeri tahsis edildi"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- GRAFİKLİ - İnsan kaçakçılarının yöntemleri emniyet raporunda

- Düzensiz göçmenleri Ege Denizi'nde tehlikeli yolculuğa çıkaran kaçakçıların yöntemleri, emniyetin raporunda ayrıntılı şekilde yer aldı

- İnsan kaçakçılığı, "yolcu başı" olarak adlandırılan çoğunluğu Suriyeli kişilerin, Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklularla kendilerine özel yöntemlerle kurduğu bağlantıyla başlıyor

- İlk temas ve anlaşmanın ardından göçmenler, organizatörün yönlendirdiği ve "kasa" olarak tabir edilen şahıslara bin ila 2 bin dolar arasında değişen miktarda parayı teslim ederek karşılığında şifre alıyor

- Para ödendikten sonra göçmenlere, kaçakçılarca "güvenli ev" olarak nitelendirilen ikametlerde geçici barınma imkanı sağlanıyor

- Yabancı uyruklular, kıyı şeridinde de kendilerini bekleyen kişilerce çoğu zaman göçmenlerin arasından seçilen birisinin kullandığı şişme bot veya teknelerle Yunan adalarına gönderiliyor

(Mustafa Yıldırım/İzmir)

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