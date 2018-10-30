GÜNDEM / 30 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hukuk Politikaları Kurulu ile Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.
(Ankara/11.45/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis grupları toplanacak.
(TBMM/13.30/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü imza törenine katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MKEK Mühimmat Fabrikası'nda yapılacak TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Kırıkkale/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu görüşülecek.
(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının geneli ile Sayıştay raporları üzerindeki görüşmeler yapılacak.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın 6'ncısı İstanbul'da gerçekleştirilecek.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/11.45/12.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 sanığın yargılandığı dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde "Deniz Kuvvetleri Yapılanması"nın mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri'de devam edilecek.
(İstanbul/10.30)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı 7 maçla başlayacak.
- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, deplasmanda Batman Petrolspor ile karşılaşacak, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Keçiörengücü'nü, Antalyaspor, Yomraspor'u, Bursaspor da 1461 Trabzon'u konuk edecek.
(Batman/13.00/Erzurum/17.00/Antalya/19.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)
2- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 5. haftasında A Grubu'nda Galatasaray, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS ile deplasmanda karşılaşacak.
(Belgrad/21.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Voleybol Federasyonunun mali genel kurulu, The Green Park Hotel'de yapılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Voleybol Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA arasında 31 Ekim Çarşamba günü oynanacak maç öncesi her iki ekibin baş antrenörleri ve takım kaptanlarının katılımıyla TVF Başkent Voleybol Salonu'nda basın toplantısı düzenlenecek.
(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımlarına ilişkin fırsatta son gün 5 Aralık - Kamu taşınmazlarındaki turizm yatırımlarının tahsis ve irtifak hakkı süreleri ile kira sözleşmelerinin uzatılması ve bu taşınmazların satışına ilişkin başvurular 5 Aralık'ta sona eriyor
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
- "Turizm yatırımcılarımızı bu tarihi fırsattan yararlanmaları için 5 Aralık'a kadar başvurularını yapmaya davet ediyoruz"
- "Üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla bugüne kadar yatırımcılara 564 otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi ve benzeri turizm tesisi ile 52 yat limanı ve yat çekek yeri tahsis edildi"
- "Bu düzenleme, sektörün ihtiyaç duyduğu yenileme yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi ve turizm yatırımlarının kredibilitesinin artırılması, sektörde yeni açılımların yapılabilmesi yönünden büyük önem taşıyor"
(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)
2- Demir İpek Yolu'nun bir yıllık serüveni
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında bir yılda 110 bin ton yük taşındı
- Avrupa ile Orta Asya, Çin ve Ortadoğu aksını ekonomik, güvenli ve elverişli rota haline getiren hattan, Türkiye'den yurt dışına inşaat malzemesi, gıda maddesi, temizlik ürünleri, tarım ürünleri, Türkiye'ye ise tahıl, demir, çinko gibi ürünler taşınıyor
- Marmaray Projesi'nin 2019'da tamamlanmasıyla Çin'den Londra'ya demiryoluyla kesintisiz yük taşınması mümkün hale gelecek
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
3- GRAFİKLİ - İnsan kaçakçılarının yöntemleri emniyet raporunda
- Düzensiz göçmenleri Ege Denizi'nde tehlikeli yolculuğa çıkaran kaçakçıların yöntemleri, emniyetin raporunda ayrıntılı şekilde yer aldı
- İnsan kaçakçılığı, "yolcu başı" olarak adlandırılan çoğunluğu Suriyeli kişilerin, Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklularla kendilerine özel yöntemlerle kurduğu bağlantıyla başlıyor
- İlk temas ve anlaşmanın ardından göçmenler, organizatörün yönlendirdiği ve "kasa" olarak tabir edilen şahıslara bin ila 2 bin dolar arasında değişen miktarda parayı teslim ederek karşılığında şifre alıyor
- Para ödendikten sonra göçmenlere, kaçakçılarca "güvenli ev" olarak nitelendirilen ikametlerde geçici barınma imkanı sağlanıyor
- Yabancı uyruklular, kıyı şeridinde de kendilerini bekleyen kişilerce çoğu zaman göçmenlerin arasından seçilen birisinin kullandığı şişme bot veya teknelerle Yunan adalarına gönderiliyor
(Mustafa Yıldırım/İzmir)
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