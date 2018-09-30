GÜNDEM / 30 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaretinin ardından Nusaybin'de şantiye alanlarında incelemelerde bulunacak.
(Mardin/10.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP'nin Abant'ta gerçekleştirilen TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma-Değerlendirme Programı son gün çalışmalarıyla tamamlanacak. Grup Başkanvekili Engin Özkoç, basın toplantısı düzenleyecek.
(Bolu/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısının kapanış oturumu sonrasında basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Aşure İkram Programı"na katılacak.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya gelecek.
(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Makedonya'da Yunanistan ile isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin referandum yapılacak.
(Üsküp) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Cakarta)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
SPOR
1- Voleybolda 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Japonya'da sürüyor.
- Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Çin ile karşılaşacak.
(Sapporo/13.20) (Fotoğraflı)
2- Samsun'da yapılan Okçuluk Dünya Kupası Finalleri, erkekler ve kadınlarda klasik yay yarışmalarıyla sona erecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası İspanya'nın Tenerife kentinde final, üçüncülük, beşincilik ve yedincilik maçlarıyla sona erecek.
4- Spor Toto Süper Lig'de 7. haftaya Demir Grup Sivasspor-Bursaspor, Göztepe-Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.
(Sivas/13.30/İzmir/16.00/Rize/19.00) (Fotoğraflı)
5- Spor Toto 1. Lig'de 7. haftaya İstanbulspor-Boluspor, Balıkesirspor Baltok-Altay, Gençlerbirliği-Afjet Afyonspor, Adana Demirspor-Eskişehirspor karşılaşlamarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.00/Balıkesir/16.30/Ankara/Adana/19.30) (Fotoğraflı)
6- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 5. hafta müsabakaları yapılacak.
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. haftaya İzmir Büyükşehir Belediyespor-Selka Eskişehir Hentbol maçıyla devam edilecek.
(İzmir/16.00)
8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. haftaya Yalıkavakspor-Aksaray Belediyespor, Polatlı Belediyespor-Pazarspor, Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.
(Muğla/14.00/Ankara/15.00/Rize/17.00)
9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'si koşulacak.
(Soçi/14.10)
ÖZEL HABER
1- Savunmanın yeni ürünleri ihracat için birleşti
- Türk savunma sanayisinin zırhlı araç ve silah sistemi kategorisindeki iki yeni ürünü aynı konseptte buluştu
- ASELSAN tarafından geliştirilen ve yaklaşık 20 ülkede tercih edilen Sarp silah sisteminin yeni versiyonu Sarp Zafer, ilk kez Nurol Makina'nın Yörük zırhlısı üzerinde kullanılacak
- Sarp Zafer'le güçlendirilen Yörük zırhlısı, Katar'a ihraç edilecek
(Göksel Yıldırım/Ankara)
2- Borsa, 6 yıldır kazandırdığı ekim ayına yine umutlu giriyor
- BIST 100 endeksi son 6 yıldır ekimde aylık bazda değer kazanırken, borsa yatırımcısının bu dönemde aylık getirisi ortalama yüzde 6,3 oldu
- Borsa İstanbul yıl başından bu yana etkili olan satış ağırlıklı seyrini eylül ayında sonlandırarak aylık bazda yüzde 7,80 yükselerek 2017'nin aralık ayından bu yana en iyi aylık performansını gösterdi
- Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal:
- "97,500 ana destek üzerinde kalınması durumunda ekimde endeksin 103-106 bandını hedeflemesini bekliyorum"
- Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan:
- "Eylül ayı enflasyon verileri ve 12 Ekim'de gerçekleştirilecek Amerikalı rahip Andrew Brunson davası ekimde piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir"
(Bekir Gürdamar/İstanbul)
3- SAS'ların başarı şifresi: "sabır, akıl ve sorumluluk"
- Yurt içi ve dışında Türkiye'nin çıkarlarını özveriyle kollayan, vatan toprakları için gerektiğinde neler yapabileceklerini ispatlamış SAS timleri, başarılı çalışmalarıyla milletin göğüsünü kabartırken, karada ve denizdeki zorlu eğitimlerine aksatmadan devam ediyor
- SAS Grup Komutanlığı bünyesindeki timlerin Beykoz'daki zorlu eğitimlerine tanıklık eden AA ekibi, SAS'ların arazide intikal, terör unsurlarıyla mücadele ve yol kenarına tuzaklanan patlayıcıyı imha etme anlarını görüntüledi
(Kaan Bozdoğan/İstanbul)
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