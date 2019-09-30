GÜNDEM / 30 Eylül 2019

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile heyetler arası görüşmede bir araya gelecek, Ukrayna İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin taktiksel ve özel uygulamalarını göstereceği programa katılacak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek. (Kiev) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Doğal Afet Sigortaları Kurumu:

- "Operasyonel hazırlıklarımızın yanı sıra muhtemel depremlere karşı hasar ödeme gücümüzü de artırmaya devam ediyoruz. Sigortalılarımıza verdiğimiz teminat boyutu ile uyumlu olarak büyük bir deprem karşısında birikmiş deprem rezervimiz ve reasürans imkanları sayesinde 20 milyar TL tutarında hasar ödeyebilme kapasitesine sahibiz"

- "DASK olarak, 2000 yılından bu yana afet yönetimi alanında yürüttüğümüz çalışmalarla olası bir depreme karşı önlemlerimizi alıyor, depreme hazır olmak için operasyonel ve finansal gücümüzü artıracak çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

- "İstanbul'da sigortalılık oranının yüzde 63'e ulaştığı görülüyor"

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

2- Küresel risk sermayesi 1 trilyon dolara koşuyor

- Küresel Risk Sermayesi raporuna göre, kayda değer bir büyüme oranı yakalayan ve bu büyümeyi sürdürmek için sermayeye ihtiyaç duyan girişimlere sağlanan destek olarak literatüre geçen risk sermayesi kapsamında yapılan yatırımlar, 5 yılda ikiye katlanarak Aralık 2018 itibarıyla 856 milyar dolara ulaştı