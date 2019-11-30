GÜNDEM / 30 Kasım 2019

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, alan incelemelerinde bulunacak, gençlerle buluşma programına iştirak edecek ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyükçekmece'de Türkiye Yelken Federasyonu Türkiye Şampiyonası 2019 Optimist ve Laser Yarışları'na katılacak, Sultanbeyli Aşık Veysel Parkı'nın açılışını yapacak.

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nın açılış konuşması yapacak.

4- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Şişli'de, Maltepe'de ve Sancaktepe'de muhtarlarla bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TED Üniversitesi'nde başlayacak 3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'ne iştirak edecek.

- "Bu annelerin dağdaki çocukları eğer imkanları olmuşsa, televizyondan ailelerini görmüşlerse onlar da gelecektir"

- "Diyarbakır'daki annelerin eylemi beni çok etkiledi, 'ailem şimdi perişan olmuştur' diye düşündüm"

- "1999’da aday olduğundan bugüne kesintisiz olarak konsey üyeliğine seçilen ülkemiz, IMO’nun 2020-2021 dönemi için Konsey üyeliğine yeniden seçildi"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

3- Zorunlu kış lastiği uygulamasıyla "denetim" mesaisi de başlıyor

- Zorunlu kış lastiği uygulamasının devreye gireceği yarından itibaren şehir içi ve şehirler arası yollarda kış lastiği denetimleri başlayacak

- Geçen dönem zorunlu olduğu halde kış lastiği bulunmayan 4 bin 277 araca ilişkin idari yaptırım uygulandı

- İşlem yapılan araçlar arasında ilk sırayı kamyonetler alırken, en çok ceza yazılan il sıralaması İstanbul, Şırnak ve Ankara olarak kayıtlara geçti

- Kış lastiği zorunluluğuna uymayanlar 2019 yılı için 625 lira para cezası ödeyecek, ceza miktarı yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek

(Sertaç Bulur/Ankara)

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