GÜNDEM / 30 Nisan 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(İstanbul/11.00/Ankara/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Kafka’yı kabul edecek.
(TBMM/12.30)
3- CHP, HDP ve İYİ Partinin Meclis grupları toplanacak.
(TBMM/13.30/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi'nin açılışına katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Beslenme Konseyi'nin ilk toplantısında açılış konuşması yapacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.
(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaret müşavirleri ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.
- Pekcan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, müşavir ve ataşelerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.
(Ankara/10.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın katılımıyla Marriott Şişli Otel'de "Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı" düzenlenecek.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıklayacak.
(Ankara/14.00)
4- TÜİK, mart ayı dış ticaret ile yılın ilk çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
5- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı-IDEF 2019'da, Aselsan Gökdeniz Sistemi Tanıtımı'na ve Endonezya Orta Ağırlıkta Tank Seri Üretim Projesi İmza Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/14.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin Federasyon Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya’nın başkenti Bratislava'da Vişegrad Grubu ülkeleri ve Türkiye'nin katılımıyla düzenlenecek "V4+Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı"na katılacak, ardından Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak'la ikili görüşme gerçekleştirecek.
(Bratislava) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile Berlin'de bir araya gelecek.
(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Japonya İmparatoru Akihito, tahtını oğlu veliaht Prens Naruhito'ya devredecek.
(Tokyo)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- 36. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.
(Ordu/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- İzmir'de FETÖ'ye ilişkin soruşturma kapsamında "mahrem imam" oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 11'i tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesi 16. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.
(İzmir/09.30)
- FETÖ/PDY'nin Gerede ilçesindeki esnaf yapılanması kapsamında haklarında dava açılan 20 kişinin yargılanmasına devam edilecek.
(Bolu/10.00)
- Hakkari'de darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılanması sürdürülecek.
(Hakkari/10.00)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiltere'nin Tottenham Hotspur ile Hollanda'nın Ajax takımları karşı karşıya gelecek.
(Londra/22.00)
2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında BOTAŞ ile Çukurova Basketbol, Ankara Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(Ankara/18.00) (Fotoğraflı)
3- Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin dördüncü maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe mücadele edecek.
(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- "Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bilim insanları yetiştirecek"
- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç:
- "YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı, Türkiye'nin geleceğinin inşasında yer alacak bilim insanları yetiştirme projesidir. Bilim ve üniversite hayatının yeniden yükselişe geçişinin tekamül esaslı bir ilerleyişin müjdecisidir"
- "Şunu gururla ve mutlulukla ifade etmek isterim ki, geleceğin bilim ve üniversite hayatını 100/2000 projesinden mezun olanların belirleyici olacağını düşünüyoruz"
- "Yeni YÖK'ün öğrenci dostu olmasını istiyoruz. Öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşümler, atacağımız adımların istikametini belirleyecek. Güç aslında öğrenci"
(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)
2- Türk üniversitelerinin "marka bilim alanları" açıklandı
- İstanbul, ODTÜ, Bilkent, İTÜ, Boğaziçi'nin aralarında bulunduğu Türk üniversiteleri kimya, inşaat, elektrik-elektronik mühendisliği, biyolojik bilimler gibi alanlarda binlerce üniversite içinde dünya markası olmayı başardı
- URAP'ın hazırladığı raporda ilk kez yer verilen bilgilere göre, İstanbul Üniversitesi, biyolojik bilimler alanında 4 sıralama kurumunun listesinde ilk 500'e girmeyi başaran tek Türk üniversitesi oldu
- İTÜ ve ODTÜ, kimya mühendisliği alanında 5 listede, Bilkent Üniversitesi kimya alanında 4 listede, İTÜ ve ODTÜ inşaat mühendisliği alanında 4 listede, Bilkent, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği alanında 4 listede ilk 500'de yer alma başarısı gösterdi
- Hacettepe Üniversitesi de tıp fakültesi ile klinik tıp alanında 3 listede ilk 400'de yer aldı
(Selma Kasap/Ankara)
3- Devre mülkte dolandırıcılara paranızı kaptırmayın
- Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yoğun ilgi gösterilen devre mülk ve devre tatil satışlarında dolandırıcılığın arttığını belirten tüketici derneklerinin temsilcileri ve hukukçular, vatandaşlara sözleşme imzalarken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulunuyor
- TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal.
- "Kötü niyetli birtakım kimseler ve devre mülk satışı yapan bazı firmalar boş araziler, süslü reklamlar ve broşürlerle tüketiciyi mağdur edebiliyor. Alıcılar sıkıntıya düşüp cayma hakkını kullanmak istediklerinde firmalarca talepleri kabul görmüyor"
- Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ecem Gedikkaya:
- "Devre mülk sözleşmesinin tapuda resmi şekilde yapılması zorunlu. Devre mülk hakkı, satış vaadi şeklinde yapılıyorsa mutlaka noterde düzenleme şeklinde gerçekleştirilmeli. Aksi halde satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında yapılan devre mülk sözleşmesi geçersizdir"
- "Tüketici, devre mülk ve devre tatillerde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir"
(Uğur Aslanhan/İstanbul)
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