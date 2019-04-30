GÜNDEM / 30 Nisan 2019

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde IDEF'19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

- Pekcan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, müşavir ve ataşelerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaret müşavirleri ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

2- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile Berlin'de bir araya gelecek.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya’nın başkenti Bratislava'da Vişegrad Grubu ülkeleri ve Türkiye'nin katılımıyla düzenlenecek "V4+Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı"na katılacak, ardından Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak'la ikili görüşme gerçekleştirecek.

- Hakkari'de darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılanması sürdürülecek.

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: - "YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı, Türkiye'nin geleceğinin inşasında yer alacak bilim insanları yetiştirme projesidir. Bilim ve üniversite hayatının yeniden yükselişe geçişinin tekamül esaslı bir ilerleyişin müjdecisidir" - "Şunu gururla ve mutlulukla ifade etmek isterim ki, geleceğin bilim ve üniversite hayatını 100/2000 projesinden mezun olanların belirleyici olacağını düşünüyoruz" - "Yeni YÖK'ün öğrenci dostu olmasını istiyoruz. Öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşümler, atacağımız adımların istikametini belirleyecek. Güç aslında öğrenci"

3- Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off final serisinin dördüncü maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe mücadele edecek.

- URAP'ın hazırladığı raporda ilk kez yer verilen bilgilere göre, İstanbul Üniversitesi, biyolojik bilimler alanında 4 sıralama kurumunun listesinde ilk 500'e girmeyi başaran tek Türk üniversitesi oldu

- İTÜ ve ODTÜ, kimya mühendisliği alanında 5 listede, Bilkent Üniversitesi kimya alanında 4 listede, İTÜ ve ODTÜ inşaat mühendisliği alanında 4 listede, Bilkent, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliği alanında 4 listede ilk 500'de yer alma başarısı gösterdi

- Hacettepe Üniversitesi de tıp fakültesi ile klinik tıp alanında 3 listede ilk 400'de yer aldı

(Selma Kasap/Ankara)

3- Devre mülkte dolandırıcılara paranızı kaptırmayın

- Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yoğun ilgi gösterilen devre mülk ve devre tatil satışlarında dolandırıcılığın arttığını belirten tüketici derneklerinin temsilcileri ve hukukçular, vatandaşlara sözleşme imzalarken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulunuyor

- TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal.

- "Kötü niyetli birtakım kimseler ve devre mülk satışı yapan bazı firmalar boş araziler, süslü reklamlar ve broşürlerle tüketiciyi mağdur edebiliyor. Alıcılar sıkıntıya düşüp cayma hakkını kullanmak istediklerinde firmalarca talepleri kabul görmüyor"

- Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ecem Gedikkaya:

- "Devre mülk sözleşmesinin tapuda resmi şekilde yapılması zorunlu. Devre mülk hakkı, satış vaadi şeklinde yapılıyorsa mutlaka noterde düzenleme şeklinde gerçekleştirilmeli. Aksi halde satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında yapılan devre mülk sözleşmesi geçersizdir"

- "Tüketici, devre mülk ve devre tatillerde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

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