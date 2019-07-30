GÜNDEM / 30 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan'daki resmi temaslarına devam edecek. (Fotoğraflı - Görüntülü) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, BTK'de "MEB Coğrafi Bilgi Sistemi Tanıtım Toplantısı"na katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yusufeli Yeniden Yerleşim Yeri" şantiyesinde incelemelerde bulunacak. (Artvin/16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Paraguay İş Forumu'na ve çalışma yemeğine katılacak. (İstanbul/11.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, DP World Yarımca Limanı Demir Yolu Hattı Açılış Töreni'ne iştirak edecek. (Kocaeli/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- TÜİK, temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksi ile mayıs ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. (Bangkok) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde, "Vekaletle Kurban Programı Gönüllü Uğurlama Töreni"ne katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 2- TRT'nin ev sahipliğinde düzenlenen "5. Global News Forum", Swissotel The Bosphorus'ta başlıyor. (İstanbul/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye ile TRT World iş birliğinde düzenlenen "Uluslararası Koruma Altındaki Öğrencilerin Yüksek Öğrenimi Konferansı" Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü) 4- Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin tutuklanmalarına karar verilen Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, "kara ulaşım araçlarını kaçırmak veya alıkoymak", "mala zarar vermek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak. (İstanbul/09.30) 5- FETÖ davaları - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) - Konya'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi"ne yönelik operasyonda yakalanan 19'u tutuklu 45 sanık hakkında açılan dava görülecek. (Konya/09.30) SPOR 1- Audi Kupası futbol turnuvası Almanya'da başlayacak. Bayern Münih'in ev sahipliğinde, Allianz Arena'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde Real Madrid-Tottenham, Bayern Münih-Fenerbahçe maçları oynanacak.

(Münih/19.00/21.30) (Fotoğraflı) 2- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak. (İstanbul/11.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü) 3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları başlayacak. 4- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş heyecanı 4 maçla başlayacak. 5- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sürüyor. ÖZEL HABER 1- Türkiye'nin düzensiz göçle mücadele bilançosu - Türkiye'de 2016 yılından itibaren kara ve denizlerde alınan tedbirler ve yapılan operasyonlar sonucu 795 bin 875 düzensiz göçmen ile 18 bin 775 organizatör yakalandı. Organizatörlerden 4 bin 883'ü tutuklandı - Yılbaşından bu yana 177 bin 654 göçmen yakalanırken gözaltına alınan 4 bin 542 organizatörden 927'si tutuklanarak cezaevine konuldu - Türk polisinin yabancı muhataplarıyla iş birliği sonucu yabancı ülkelerde düzenlenen operasyonlarda 148 organizatör yakalandı - 500 ile 7 bin avro arasında değişen ücretler karşılığında bulundukları ülkeden umuda yolculuklarına başlayan düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda 343 FETÖ, 249 PKK/KCK üyesi terörist yakalandı