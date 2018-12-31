GÜNDEM / 31 Aralık 2018

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aksa Enerji Santrali, Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ merkez binası ve Bolu Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunu ziyaret edecek.

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valiliği ziyaret edecek, esnafla bir araya gelerek fidan dağıtımı yapacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısında 40 milyon olan yılsonu hedefimizi, 1 Aralık itibarıyla aştık" - "e-Devlet Kapısı'nda 4 binden fazla elektronik hizmeti kullanıcılarımıza sunuyoruz" - "Bu yıl toplam hizmet kullanım sayısı, 2 milyar 527 milyon 133 bin 163'e ulaştı" - "2019'da e-Devlet Kapısı'na hizmet entegrasyonlarımız hızla devam edecek. Gelecek yıl kullanıcıların araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, sigorta bilgileri gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilgilere tek bir hizmet üzerinden erişebilecek"

2- Suriye'ye dönenlerin sayısının artacağını tahmin ediyoruz" - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: - "Özellikle Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında bölgedeki düzenin her geçen gün biraz daha oturması, yaşam koşullarının düzelme eğilimine girmesi ve güvenliğin artması dolayısıyla ülkemizden söz konusu bölgelere yönelik geri dönüş hareketi olduğunu görüyoruz." - "(Suriye'ye dönenlerin sayısı) 290 bini aşmış durumda. Önümüzdeki süreçte oradaki gelişmeye paralel olarak sayının daha da artacağını düşünüyoruz" - "Göç idarelerimiz (Suriye'ye) dönüşleri teşvik etmek bakımından mülakatlar ve bilgilendirme dahil olmak üzere değişik faaliyetler yürütüyor"

- "2018'de olduğu gibi önümüzdeki yıl da mevduat hacminin kredilerden daha fazla artmasıyla kredi-mevduat makasındaki iyileşme eğiliminin devam etmesini bekliyoruz"

- "Türkiye ve Garanti, BBVA Grubu için stratejik öneme sahip. BBVA yönetiminin her fırsatta altını çizdiği; ülkemize, ekonomimize, sektörümüze ve bankamıza olan güvenlerine inanıyoruz"

- "2019'un ikinci yarısı itibarıyla enflasyonun normalleşme trendine girmesiyle faizlerin rahatlamasını, bununla birlikte talebin artmasıyla beraber kredi artışının da ivmelenmeye başlamasını bekliyoruz"

(Murat Birinci/İstanbul)

4- Esnafın yemek kartı 20 bin iş yerine ulaştı

- Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen "Yemekmatik" kartı, iki ay gibi kısa bir sürede 20 bin üye iş yerine ulaştı

- Federasyon Başkanı Aykut Yenice:

- "Bizim 3 aylık hedefimiz 20 bin üye iş yeriydi ancak bu hedefi 2 ayda yakaladık. 2019 sonuna kadar 130 bin hedefimiz var. Onu da beklentilerimizin çok ötesinde erken yakalayacağımızı düşünüyoruz"

- "1 Ocak'tan itibaren İstanbul Kadıköy ve İzmir'de 42 şubesi ve 676 çalışanıyla özel bir banka bizim kartımızı kullanmaya başlıyor. Kartların dağıtımı yapıldı"

(Yusuf Şahbaz/İzmir)

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