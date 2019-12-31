GÜNDEM / 31 Aralık 2019

4- Büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapılacak.

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği ilk akreditasyon sertifikasının teslim törenine katılacak.

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'ni ziyaret edecek.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un vefat eden babası Nasır Öztunç için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

- "İzmir, Kocaeli, Ankara Etlik, Konya gibi birçok şehir hastanesi 2020'de devreye girecek"

3- Hindistan'daki tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

- Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprünün ayaklarından her birinin yükseklikleri, Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde üst üste konulan kule bloklarıyla 110 metreye yükseldi

- İki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında deniz içi ve kara çalışmaları aralıksız sürüyor

- "2020, şehir hastanelerinin yoğun açıldığı, mükemmeliyet merkezlerinin olacağı, sağlık turizmi, tanı merkezleri, ofis ve sağlık müşavirlerinin atamasının yapılacağı önemli bir yıl olacak"

- Olayla ilgili açılan davada, Masharipov'un da bulunduğu 18'i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor

- Bugüne kadar Silivri'de görülen davanın son duruşmasında mahkemece, bir sonraki celsenin 27 Ocak 2020'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında yapılmasına karar verildi

- Dava sürecinde tüm sanıkların savunmaları alınırken, saldırıyı gerçekleştiren Masharipov, suskun kalarak olayı aydınlatacak herhangi bir beyanda bulunmadı

- Olayın ardından kapanan ve mevzuata aykırı kısımları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkılan eğlence mekanının olduğu alan, otoparka dönüştürüldü

(Murat Paksoy/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

