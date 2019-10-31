GÜNDEM / 31 Ekim 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından Gakharia ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti'nin büyükşehir ve il belediye başkanları ile toplantıda bir araya gelecek, Rönesans Polat İstanbul Otel'de 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na katılacak.

(Ankara/11.30/11.45/12.45/14.30/15.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na iştirak edecek, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah Bin Nasser ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı TBMM'de ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/10.00/ TBMM/14.15/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.