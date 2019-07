GÜNDEM / 31 Temmuz 2019

(Muhammed Boztepe/Ankara)

2- "Bayramda tesislerimizde yüzde 100 doluluk yakalayacağız"

- Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:

- "Kurban Bayramı döneminde tesislerimizde yüzde 95 ya da yüzde 100 doluluk yakalayacağız. Kurban Bayramı çok yoğun geçecek"

- Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca:

- "Otellerde yer kalmadı' diye düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir talep oldu. Birçok yer doldu, çok az yer kaldı. İyi bir bayram geçmesini bekiyoruz"

(Ayşe Yıldız/Antalya)

3- Suda boğulmalara karşı uygulamalı eğitim

- Bir grup gönüllünün kurduğu Toplumsal Afet Platformu ve Derneği, suda boğulmalara karşı nasıl müdahale edileceğine yönelik ücretsiz eğitim veriyor

- Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu:

- "Doğu ve Güneydoğu illerinde, denizle hiç alakası olmayan yerlerde daha fazla boğulma vakası oluyor. Bu boğulma vakaları, genelde su kaynaklarında, göletlerde ya da sulama kanallarında oluyor"

- "Bazen öyle bir akıntı oluyor ki çok iyi yüzme bilen insan bile boğulabilir. Sıkıntılı bölgelerde ya da fırtınalı havalarda denize girmemek gerekir"

- "Her yüzme bilen can kurtaramaz. Çünkü, boğulan kişi can havliyle size sarılır ve sizi aşağıya çekebilir"

(Kübra Kara/ İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.