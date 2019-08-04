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GÜNDEM / 4 Ağustos 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 09:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış törenine katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesini ziyaret edecek ve AK Parti Bursa İl Başkanlığı teşkilat yemeğine iştirak edecek.

(Bursa/15.00/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde Çin'de düzenlenen B Grubu'ndaki 3'üncü ve son maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.

(Ningbo/15.00)

2- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12'nci yarışı Macaristan Grand Prix'si koşulacak.

(Budapeşte/16.10)

3- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10'uncu yarışı Çekya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Brno/15.00)

4- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sona erecek.

5- Yunanistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde İspanya ile karşılaşacak.

(Volos/21.15)

ÖZEL HABER

1- Yargıtay, kazada hayatını kaybeden ev kadınını asgari ücretli saydı

- Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, herhangi bir işte çalışmayan ev kadınının, trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle hükmedilen "destekten yoksun kalma tazminatının" hesaplanmasında asgari ücretli olarak kabul edilmesinin doğru olduğuna hükmetti

- Dairenin kararında, zararın hesaplanmasında dikkate alınan asgari ücretin, bir çalışmanın karşılığı değil, ekonomik değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığı olduğu belirtildi

(Kemal Karadağ/Ankara)

2- "Eleştiriler iyi niyetli olmayan muhalefet alışkanlığından kaynaklanıyor"

- RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin:

- "(Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik) Düzenlemeyi, sadece müstehcenlik ve sansür gibi birkaç hususa indirgemenin sağlıklı olmadığı kanaatindeyiz. Yönetmelik yayınlandığı andan itibaren çektiğimiz fotoğrafta gördük ki yoğun eleştirilerin çoğunluğu ya eksik bilgiden ya da iyi niyetli olmayan muhalefet etme alışkanlığından, ön yargılardan kaynaklanıyor"

- "RTÜK olarak gerek ilgili kanuni değişiklik çalışmalarında gerekse yönetmelik çalışmaları esnasında taraflar ile yakın iş birliği içinde hareket ederek, ilgili taraflardan gelen görüş ve önerilere tüm düzenlemelerde yer vermeye çalıştık"

- "Başta sosyal medyada olmak üzere 'İnternete Sansür Geldi' eleştirilerinin ağırlıklı olarak yapılması, yönetmeliğin sağlıklı bir şekilde incelenmediğini gösteriyor"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara

3- "Fiyat dalgalanması olursa gerekli operasyonu yaparız"

- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal:

- "Alım yaptığımız hububatı, iç piyasada herhangi bir fiyat dalgalanması ya da ihtiyaç durumunda piyasaya arz etme görevimiz var. Piyasa regülasyonu için gerekli olan operasyonu yaparız"

- "Amacımız, hububatı her zaman değerinde fiyatlandırmak ve üreticisinin ürünü tekrar ekmesini teşvik etmek ve ülkemizin tekrar 21 milyon tonlar civarında buğday üretimini yapmasını sağlamak"

(Deniz Çiçek/Ankara)

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4 AĞUSTOS 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

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