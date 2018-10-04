GÜNDEM / 4 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileri ile bir araya gelecek, Swiss Hotel The Bosphorus'ta düzenlenen TRT World Forum'un kapanış konuşmasını yapacak.
(Ankara/13.30/İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı açılışı ve fahri doktora tevdi töreni ile Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin açılışına katılacak.
- Yıldırım, Sabancı Kültür Sarayı'nda İş ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu'na iştirak edecek, EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi'nde iş dünyası ile buluşacak.
(İzmir/11.00/14.00/18.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tütünçiftlik İskelesi'nde düzenlenecek "Kocaeli Bölgesi Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Bölgesel Tatbikatı"na katılacak.
(Kocaeli/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sultangazi Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda düzenlenecek "Türkiye'nin yüzyılı ve geleceği" temalı uluslararası gençlik sempozyumuna iştirak edecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)
- Anayasa Komisyonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi görüşülecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret edecek.
(Clermont/Ferrand) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tütünçiftlik Vapur İskelesi'nde "Körfez Bölgesel Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı"na katılacak.
(Kocaeli/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT World Forum kapsamında düzenlenen "Parçalanmış Bir Dünyada Adil Bir Barış Aramak" başlıklı özel oturuma katılacak.
(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısı ikinci gün oturumlarına iştirak edecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail'deki temaslarının 2. gününde Kudüs'te Soykırım Müzesi'ni ziyaret edecek, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Kudüs'teki ofisinde onuruna düzenlenen çalışma yemeğine katılacak ve ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek, Başbakan Binyamin Netanyahu ile de heyetler arası görüşmelerde bulunacak ve ardından iki başbakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Tel Aviv) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Irak’ta Adil Abdulmehdi’ye verilen hükümet kurma göreviyle ilgili gelişmeler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yapılan milletvekili seçimi kesin olmayan sonuçları ve yansımaları izlenecek.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana)
6- Endonezya'da yaşanan depremin ardından bölgedeki gelişmeler izleniyor.
(Palu) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı kurmay albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 92 sanığın yargılanması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.
(İstanbul / 10.00)
- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
KÜLTÜR SANAT
1- Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 2018-2019 sezonu, Fazıl Say'ın Flüt Konçertosu'nun Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak dünya prömiyeriyle açılacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 2018-2019 kültür sanat sezonunu, adını taşıdığı ünlü besteciye ithafen "Cemal Reşit Rey’den Seçkiler" başlıklı konserle açacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
SPOR
1- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. hafta maçları yapılacak. D Grubu'nda Fenerbahçe, Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek. I Grubu'nda Beşiktaş deplasmanda İsveç'in Malmö, J Grubu'nda Akhisarspor dış sahada Belçika'nın Standard Liege takımıyla karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.55/Malmö/22.00/Liege/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Voleybolda 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Japonya'da sürüyor.
- Türkiye B Grubu'ndaki beşinci maçında Küba ile karşılaşacak.
(Sapporo/10.10)
3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor, İsviçre'nin Fribourg Olympic takımını konuk edecek.
(Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)
4- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasında Osmangazi Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(Bursa/16.00)
5- CMAS 3. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde devam ediyor.
ÖZEL HABER
1- Bakan Pakdemirli'den hayvan severlere destek
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kocaeli'de sokakta gördüğü hasta köpeği sırtında veterinere taşıyan Ahmet Can Derneklioğlu ile Ankara'da sokak hayvanlarına baktığı için komşularınca şikayet edilen ve bunun üzerine hayvanlarıyla sokakta yaşamaya başlayan Münevver Üzmez ile buluştu
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:
- "Mevcut kanunda hapis cezası yoktu, şimdi hayvana işkence edene hapis cezası getiriliyor. Hayvanlara yönelik işkence ve kötü muameleye 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası olacak"
(Deniz Çiçek/Ankara)
2- Bakanlık, kaçırılan tarihi eserleri "dedektif" gibi takip ediyor
- Kültür ve Turizm Bakanlığı, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan tarihi eserlerin ait oldukları topraklara döndürülmesi için, uluslararası alanda dedektiflere taş çıkartan bir takip mekanizması yürütüyor
- ABD'de bulunan Zeugma'nın en nadide parçası "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçalarının Türkiye'ye dönüşünün ardından, uzmanların 6 yıla uzanan ısrarlı takibi, net ve kararlı tutumu yatıyor
- Bakanlık, Zeugma mozaiklerinin yanı sıra, bugüne kadar yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan toplam 4 bin 318 eserin Türkiye'ye iade edilmesini sağladı
- Halihazırda Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İngiltere, İtalya'nın da aralarında bulunduğu farklı ülkelerdeki Türkiye'ye ait eserler için de iade girişimleri sürdürülüyor
- Türkiye'nin iadesini talep ettiği eserler arasında Almanya'daki Aphrodisias İhtiyar Balıkçı Heykelinin gövdesi, Fransa'daki Louvre Müzesi'nde yer alan Sultan II. Selim, Sultan III. Murat Türbeleri ve Sultan I. Mahmut Kütüphanesi'ne ait çiniler yer alıyor
(Burcu Çalık Göçümlü/Ankara)
3- PKK'nın tahrip ettiği Sur'un 6 mahallesi yeniden ayağa kaldırılıyor
- Terör örgütü PKK mensuplarınca yaklaşık 3 yıl önce gerçekleştirilen saldırılar sonucu yıkıma uğrayan Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki 6 mahallenin ihyası amacıyla bir yandan konut, otel ve iş yerlerinin inşası sürerken diğer yandan da tarihi ve kültürel eserler restore ediliyor
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların hummalı çalışmalarıyla kentin mimarisi uygun 44 konut ile tarihi surları çevreleyen yol tamamlandı
- Çalışmaların 2019 yılı sonunda tamamlanarak, söz konusu mahallelerin yaşamla buluşması hedefleniyor
- Sur Belediye Başkan Vekili Kaymakam Çiftçi:
- "İlmek ilmek nakış nakış Sur yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. Tamamlandığında Sur bütün yönleri ve görkemiyle tekrar tarih sahnesinde yerini alacak"
- "6 mahallemiz 2019 yılı sonunda tamamlandığında Sur çok daha görkemli olacak. Tarihi ve kültürünü korumuş, beraberinde moderniteyi de içine katmış, sosyal donatı ve yaşam alanlarının daha uygun olduğu yeni bir Sur ile karşı karşıya kalacağız"
(Nurten Aslan / Diyarbakır) (Fotoğraflı / Görüntülü)
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