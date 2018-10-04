GÜNDEM / 4 Ekim 2018

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sultangazi Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda düzenlenecek "Türkiye'nin yüzyılı ve geleceği" temalı uluslararası gençlik sempozyumuna iştirak edecek.

- Yıldırım, Sabancı Kültür Sarayı'nda İş ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu'na iştirak edecek, EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi'nde iş dünyası ile buluşacak.

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Üniversitesinde 2018-2019 akademik yılı açılışı ve fahri doktora tevdi töreni ile Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin açılışına katılacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileri ile bir araya gelecek, Swiss Hotel The Bosphorus'ta düzenlenen TRT World Forum'un kapanış konuşmasını yapacak.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT World Forum kapsamında düzenlenen "Parçalanmış Bir Dünyada Adil Bir Barış Aramak" başlıklı özel oturuma katılacak.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Hayvancılık Fuarı'nı ziyaret edecek.

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısı ikinci gün oturumlarına iştirak edecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail'deki temaslarının 2. gününde Kudüs'te Soykırım Müzesi'ni ziyaret edecek, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Kudüs'teki ofisinde onuruna düzenlenen çalışma yemeğine katılacak ve ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek, Başbakan Binyamin Netanyahu ile de heyetler arası görüşmelerde bulunacak ve ardından iki başbakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Tel Aviv) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Irak’ta Adil Abdulmehdi’ye verilen hükümet kurma göreviyle ilgili gelişmeler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) yapılan milletvekili seçimi kesin olmayan sonuçları ve yansımaları izlenecek.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

6- Endonezya'da yaşanan depremin ardından bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Palu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı kurmay albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 92 sanığın yargılanması, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.