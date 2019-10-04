GÜNDEM / 4 Ekim 2019

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valilik ve Eskişehir Anadolu Lisesini ziyaret edecek, Gülay Kanatlı Ortaokulu'nun açılışı ile milletvekilleri, hayırseverler ve iş insanlarıyla toplantıya katılacak.

- Soylu'nun yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon'un Fethi'nin 558. Yıl Dönümü Kutlamaları ve 11. Trabzon Günleri'ne iştirak edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu, Mengen ve Kıbrıscık belediyelerine ziyarette bulunacak, Bolu Belediyesince yapılacak Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının temel atma törenine iştirak edecek.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

- Karadağ-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'na katılacak Kasapoğlu, daha sonra Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milutin Simovic ile bir araya gelecek.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic ile görüşecek ve Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 5. Dönem Toplantısı'na katılacak.

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivali ziyaret edecek.

4- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri’de devam edilecek.

- "(Türkiye-Malezya-Pakistan'ın ortak televizyon kanalı projesi) İslamofobi ile mücadele çatısı altında güçlü bir medya ve iletişim merkezi ve kanalı kuracağız. Dijital tabanlı olarak tasarlanabilecek bu platform, sosyal medya için aydınlatıcı videolar, belgeseller hazırlayacak, video haber üretimi yapacak. Bu modelde bir çağrı merkezi ve ihbar hattı, sinema filmleri için bir fon, sosyal medya kampanyaları, belli periyotlarda rapor ve kitap yayını da bulunuyor"

- "Sporun birleştirici gücüyle öğretmenler arasındaki dayanışma ve birlik ruhunu, öğretmenler odasından hayatın her alanına taşıyacağız"

- "Kaybedenin olmadığı, kalplerimizin aynı heyecanla attığı bir turnuva için gün sayıyoruz. Türkiye Öğretmenler Kupası hazırlıkları tamamlandı, etkinlik bu ay başlatılacak"

- "Televizyon kanalı projesini, İslam dünyası ile Batı dünyası arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi, ön yargıların ortadan kaldırılması için önemli bir imkan olarak görüyoruz"

- "Gerekli irtibat sağlanarak taraf ülkeler derhal çalışmalara başladı. İslamabad'da üç ülkeden uzmanların katılımıyla teknik düzeyde bir çalışma toplantısı gerçekleştiriliyor"

- "Girişim aynı zamanda İslamofobi ile ilgili bir izleme merkezi olarak konumlanacak. Ülke ülke İslamofobik olayları takip edip yayınlarda bu problemi ortaya koyan bir konsept düşünülüyor"

- "Kanalın merkezinin İstanbul olmasını yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz. Elbette diğer ülke başkentlerinde de temsilcilikler olacak. Yani uluslararası bir kanalın gerektirdiği tüm yapılanma gerçekleştirilecek"

(Gülsüm İncekaya/İstanbul)

3- İstanbul'daki deprem sığınaklara talebi artırdı

- Kocaeli'de "yaşam koruma çözümleri" sunan firmanın deprem ve savaş sığınakları ile panik odalarına olan talep, İstanbul'daki depremin ardından 10 kat arttı

- Talebe göre farklı modellerde tasarlanabilen yüzde 95 yerli sığınaklar, kendi enerjisini üretebiliyor, kirlenmiş havayı temizleyebiliyor, yiyecek ve su depolama-arıtma altyapısıyla afet durumlarında vatandaşlara yaşam alanı sunuyor