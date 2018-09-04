GÜNDEM / 4 Eylül 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçișleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Polis Bașmüfettișleri Temel Eğitim ve Güncelleme Semineri"ne katılacak.
(Ankara/09.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Muhammed bin Casim Al Sani, Türkiye-Katar Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın paraf edilmesi amacıyla bakanlıkta düzenlenen törene katılacak.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- TÜİK, temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Nikos Kocias, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılışını gerçekleştirecek.
(İzmir/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara'da temaslarda bulunacak. (Ankara)
3- Pakistan'da yeni cumhurbaşkanını seçmek için ulusal meclisinin 2 kanadı ve 4 eyalet meclisinde seçim yapılıyor. (İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
(Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü, kentte düzenlenecek törenle kutlanacak.
(Sivas/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- FETÖ davaları
- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(Kocaeli/09.30)
- Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve bazı iş adamlarının aralarında bulunduğu 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davası, 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
(Bursa/10.00)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya ve 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacağı 2. Grup'taki ilk iki maçın hazırlıklarına Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER 1- Marmaray’da sefer sayısı arttı
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:
- "Marmaray’ın Ayrılık Çeşmesi-Söğütlüçeşme istasyonları arasındaki demiryolu hattı düzenleme çalışmaları tamamlandı"
- "10 dakikada bir yapılan Marmaray seferleri, artık 5, 7 ve 10 dakika aralıklarla yapılmaya başlandı"
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
2- Emlak Konut, yurt dışına açılıyor
- Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli:
- "Yurt dışında birkaç noktada temsilcilik açmayı düşünüyoruz. Emlak Konut olarak birkaç nokta belirleyeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Girdiğimiz noktalar başlangıç için doğru olmalı"
- "Bugüne kadar Türkiye'de işler yap-sat mantığıyla yürüdü. Bundan sonra biraz daha yatırım araçlarını çeşitlendirmemiz gerekiyor. Dünyada finans kuruluşları çok ilerideler. Türkiye'yi de bu alanda geliştirmek gerekiyor"
- "Bundan sonra Türkiye'de gayrimenkul fiyatları 10 yıl sabit bir ivmeyle yukarıya gitmeye başlayacak. 2005-2010 dönemindeki gibi hızlı bir şekilde olmayabilir ama bu dönemden sonra artış eğilimine geçecek. Dolayısıyla insanlar da gayrimenkule dönüşü gerçekleştirecek"
- "(Türkiye için Kazanç Vakti kampanyası) Çok yoğun ilgi ve talep var. Bu yüzden projeye dahil olan konutları 4-5 bine çıkarabiliriz. Kampanya sonunda 2,5-3 milyar liralık ciro gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. Belki üzerine bile çıkabilir"
(Handan Güneş/İstanbul)
3- Sokakta çalıştırılan 7 bin 965 çocuğa ulaşıldı - Çocukların sokakta çalıştırılmasının önlenmesi konusunda başlatılan uygulama kapsamında, 117 mobil ekiple, sokakta çalışan ya da çalıştırılan 7 bin 965 çocuğa ulaşıldı
- Sokakta çalışan ve ailesi olmayan çocukların kurum bakımı altına alındığı uygulamayla, 231 çocuğun ailesi hakkında adli işlem başlatıldı, 3 bin 626 çocuk hakkında eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildi
- Bin 965 çocuğun ailesine Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ya da sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığı ile destek sağlandı
(Duygu Yener/Ankara)
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