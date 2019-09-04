GÜNDEM / 4 Eylül 2019

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Sivas Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak ve resmi törene katılacak, İmranlı Belediyesini ziyaret edecek ve halkla buluşacak, Sunay Akın gösterisine iştirak edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katılacak. AK Parti Sivas İl Teşkilatı ile yemekte bir araya gelecek olan Erdoğan, Orta Anadolu Ekonomi Forumu'na iştirak edecek.

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

- Organizasyonun beşinci gününde A Grubu'nda Fildişi Sahili-Polonya ve Venezuela-Çin, B Grubu'nda Güney Kore-Nijerya ve Rusya-Arjantin, C Grubu'nda Porto Riko-Tunus ve İspanya-İran, D Grubu'nda da Angola-Filipinler ve İtalya-Sırbistan karşı karşıya gelecek.

3- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Andorra, 10 Eylül Salı günü de deplasmanda Moldova ile oynayacağı beşinci ve altıncı maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

- Diğer çeyrek final mücadelelerinde ise Sırbistan-Bulgaristan, İtalya-Rusya ve Polonya-Almanya maçları yapılacak.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

- "Sağlıklı beslenme alışkanlığı, çocuklarımızın yalnızca büyüme ve gelişiminde değil okul başarısı üzerinde de etkili. Yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat süreleri kısalıyor, algılamaları azalıyor, zaman zaman öğrenme güçlüğü ve davranış bozuklukları gelişebiliyor, daha kolay hastalanıyorlar ve okul başarıları düşebiliyor"

- "Bu noktada velilere ve öğretmenlerimize büyük görev düşüyor. Çocuklarımıza doğru beslenme alışkanlığının, yaşam boyu sürmesi gereken bir davranış biçimi olması gerektiği öğretilmeli"

- "Beslenme saatlerinde, tüketimi önerilmeyen aşırı şekerli, yağlı ve tuzlu besinler yerine peynir, yumurta, taze sebze ve meyve gibi besinler; gazlı ve diğer hazır içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suyunun tercih edilmesi konusunda çocuklar uyarılmalı ve bu konuda veliler ile iş birliği yapılmalı"

- "10 çocuktan biri hafta içi hiç oyun oynamıyor, her 5 çocuktan biri ise günde bir saatten az oyun oynuyor. Çocukların televizyon seyretme ve bilgisayarda zaman geçirme sürelerinin ise teknolojinin gelişimiyle birlikte giderek arttığını görüyoruz"