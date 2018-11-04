GÜNDEM / 4 Kasım 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak törenine katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Paşa köyü, Kaymaklı Yeraltı Şehri ile Hacı Bektaş-ı Veli Müzesi'ni ziyaret edecek.
(Nevşehir/12.00/14.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Üsküdar Bilim Merkezi 1. Fazı Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.
(Nagoya) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosluğu açılış törenine katılacak.
(Antalya/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkish Airlines Open 2018 Uluslararası Golf Turnuvası'nın kapanış törenine katılacak.
(Antalya/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto Süper Lig'de 11. haftaya MKE Ankaragücü-Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-Bursaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.
(Ankara/13.30/Antalya/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Hentbolda Erkekler EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında Beşiktaş Mogaz, Danimarka temsilcisi Bjerringbro-Silkeborg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Silkeborg/17.10) (Fotoğraflı)
4- Spor Toto 1. Lig'de 11. haftaya Hatayspor-Ümraniyespor, Kardemir Karabükspor-Boluspor, Adana Demirspor-Afjet Afyonspor, Eskişehirspor-Osmanlıspor maçlarıyla devam edilecek.
(Hatay/Karabük/13.30/Adana/16.00/Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı)
5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Bahçeşehir Koleji, Afyon Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ karşılaşmalarıyla sürüyor.
(Sakarya/15.15/Afyonkarahisar/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta Galatasaray-Çukurova Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor, BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol, İstanbul Üniversitesi-İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş müsabakalarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/Mersin/14.00/Ankara/İstanbul/16.00/Hatay/16.30) (Fotoğraflı)
7- Voleybolda Efeler Ligi 4. hafta karşılaşmaları oynanacak. (Fotoğraflı)
8- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası 4 maçla tamamlanacak.
9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 11. hafta maçları yapılacak.
10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Malezya Grand Prix'si koşulacak.
(Sepang/10.00)
ÖZEL HABER
1- Gram altın son iki ayda "cepten yedi"
- Gram altın ocak-ağustos döneminde yatırımcısına yaklaşık yüzde 60 getiri sağlarken, eylül ve ekim ayında yaklaşık yüzde 14 geriledi
- Gram altın, ağustos ayında tüm zamanların zirvesi olan 281 liraya kadar yükselmesinin ardından, eylül ve ekim de düşüş trendine girdi
- Ekim ayının 218,1 liradan tamamlayan gram altın, ocak-ekim döneminde ise yatırımcısına yüzde 37,3 kazandırdı
- GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan:
-"Gram altında düşüşlerin devam etmesi için 223 liranın altındaki seyir devam etmelidir. Bu şartlarla 210 ve 206 lira desteklerine doğru geri çekilmeler izlenebilir.
- A1 Capital Araştırma Uzmanı Vahap Taştan:
-" Gram altında 210 lira bölgesi fiziki alımlar için uygun"
(Erhan Cihan Ünal/İstanbul)
2- Yaş meyve sebze ihracatı artıyor
- Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak:
- "Türkiye'nin yaklaşık 50 milyon ton yaş meyve sebze üretimi var. Biz ihracatçılar olarak 3,5 milyon tona yakın bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu sene ihracatımızda yüzde 10-15 artış bekliyoruz"
- "Bizim ana pazarlarımızdan birisi Rusya ve ihracatımızın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'ya yapıyoruz. Rusya ile olan bu normalleşmede yüzde 40 olan ihracatı yüzde 50'lere çıkarmayı hedefliyoruz"
- "Özellikle Çin, Malezya, Güney Kore ve Singapur gibi yeni pazarları keşfetme noktasında ciddi çalışmalarımız var"
(Mustafa Güngör/Mersin)
3- GRAFİKLİ-Gazeteciliğe adanan bir ömür: Burhan Felek
- Hayatının 72 yılını gazeteciliğe adayan ve 26 yıl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yapan Burhan Felek, ölümünün 36. yılında anılıyor
- Burhan Felek'in yeğeni Atasoy:
- "Burhan Felek'in tüm yazılarını dijital ortama aktarıyoruz"
(Etem Geylan / İstanbul)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk
Irak’ta binlerce ölü balık karaya vurdu
İstanbul'da pitbull dehşeti! İşte saniye saniye o anlar
'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti
ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor
Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi
Erdoğan resmen duyurdu: ABD yaptırımları kalktı
Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Honor Magic 2 teknik özellikleri ve satış fiyatı nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum