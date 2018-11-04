GÜNDEM / 4 Kasım 2018

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Paşa köyü, Kaymaklı Yeraltı Şehri ile Hacı Bektaş-ı Veli Müzesi'ni ziyaret edecek.

ÖZEL HABER

1- Gram altın son iki ayda "cepten yedi"

- Gram altın ocak-ağustos döneminde yatırımcısına yaklaşık yüzde 60 getiri sağlarken, eylül ve ekim ayında yaklaşık yüzde 14 geriledi

- Gram altın, ağustos ayında tüm zamanların zirvesi olan 281 liraya kadar yükselmesinin ardından, eylül ve ekim de düşüş trendine girdi

- Ekim ayının 218,1 liradan tamamlayan gram altın, ocak-ekim döneminde ise yatırımcısına yüzde 37,3 kazandırdı

- GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan:

-"Gram altında düşüşlerin devam etmesi için 223 liranın altındaki seyir devam etmelidir. Bu şartlarla 210 ve 206 lira desteklerine doğru geri çekilmeler izlenebilir.

- A1 Capital Araştırma Uzmanı Vahap Taştan:

-" Gram altında 210 lira bölgesi fiziki alımlar için uygun"

(Erhan Cihan Ünal/İstanbul)

2- Yaş meyve sebze ihracatı artıyor

- Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak:

- "Türkiye'nin yaklaşık 50 milyon ton yaş meyve sebze üretimi var. Biz ihracatçılar olarak 3,5 milyon tona yakın bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu sene ihracatımızda yüzde 10-15 artış bekliyoruz"

- "Bizim ana pazarlarımızdan birisi Rusya ve ihracatımızın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'ya yapıyoruz. Rusya ile olan bu normalleşmede yüzde 40 olan ihracatı yüzde 50'lere çıkarmayı hedefliyoruz"

- "Özellikle Çin, Malezya, Güney Kore ve Singapur gibi yeni pazarları keşfetme noktasında ciddi çalışmalarımız var"