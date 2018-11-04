HABER

GÜNDEM / 4 Kasım 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milgem Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetlerine teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak törenine katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Paşa köyü, Kaymaklı Yeraltı Şehri ile Hacı Bektaş-ı Veli Müzesi'ni ziyaret edecek.

(Nevşehir/12.00/14.15/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Üsküdar Bilim Merkezi 1. Fazı Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

(Nagoya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosluğu açılış törenine katılacak.

(Antalya/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından gelişmeler ve olayın dünyadaki yansımaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Turkish Airlines Open 2018 Uluslararası Golf Turnuvası'nın kapanış törenine katılacak.

(Antalya/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'de 11. haftaya MKE Ankaragücü-Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor-Bursaspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Antalya/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Hentbolda Erkekler EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta maçında Beşiktaş Mogaz, Danimarka temsilcisi Bjerringbro-Silkeborg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Silkeborg/17.10) (Fotoğraflı)

4- Spor Toto 1. Lig'de 11. haftaya Hatayspor-Ümraniyespor, Kardemir Karabükspor-Boluspor, Adana Demirspor-Afjet Afyonspor, Eskişehirspor-Osmanlıspor maçlarıyla devam edilecek.

(Hatay/Karabük/13.30/Adana/16.00/Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Bahçeşehir Koleji, Afyon Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ karşılaşmalarıyla sürüyor.

(Sakarya/15.15/Afyonkarahisar/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta Galatasaray-Çukurova Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor, BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol, İstanbul Üniversitesi-İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş müsabakalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Mersin/14.00/Ankara/İstanbul/16.00/Hatay/16.30) (Fotoğraflı)

7- Voleybolda Efeler Ligi 4. hafta karşılaşmaları oynanacak. (Fotoğraflı)

8- Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası 4 maçla tamamlanacak.

9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 11. hafta maçları yapılacak.

10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Malezya Grand Prix'si koşulacak.

(Sepang/10.00)

ÖZEL HABER

1- Gram altın son iki ayda "cepten yedi"

- Gram altın ocak-ağustos döneminde yatırımcısına yaklaşık yüzde 60 getiri sağlarken, eylül ve ekim ayında yaklaşık yüzde 14 geriledi

- Gram altın, ağustos ayında tüm zamanların zirvesi olan 281 liraya kadar yükselmesinin ardından, eylül ve ekim de düşüş trendine girdi

- Ekim ayının 218,1 liradan tamamlayan gram altın, ocak-ekim döneminde ise yatırımcısına yüzde 37,3 kazandırdı

- GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan:

-"Gram altında düşüşlerin devam etmesi için 223 liranın altındaki seyir devam etmelidir. Bu şartlarla 210 ve 206 lira desteklerine doğru geri çekilmeler izlenebilir.

- A1 Capital Araştırma Uzmanı Vahap Taştan:

-" Gram altında 210 lira bölgesi fiziki alımlar için uygun"

(Erhan Cihan Ünal/İstanbul)

2- Yaş meyve sebze ihracatı artıyor
- Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak:
- "Türkiye'nin yaklaşık 50 milyon ton yaş meyve sebze üretimi var. Biz ihracatçılar olarak 3,5 milyon tona yakın bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu sene ihracatımızda yüzde 10-15 artış bekliyoruz"
- "Bizim ana pazarlarımızdan birisi Rusya ve ihracatımızın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'ya yapıyoruz. Rusya ile olan bu normalleşmede yüzde 40 olan ihracatı yüzde 50'lere çıkarmayı hedefliyoruz"
- "Özellikle Çin, Malezya, Güney Kore ve Singapur gibi yeni pazarları keşfetme noktasında ciddi çalışmalarımız var"

(Mustafa Güngör/Mersin)

3- GRAFİKLİ-Gazeteciliğe adanan bir ömür: Burhan Felek

- Hayatının 72 yılını gazeteciliğe adayan ve 26 yıl Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yapan Burhan Felek, ölümünün 36. yılında anılıyor

- Burhan Felek'in yeğeni Atasoy:

- "Burhan Felek'in tüm yazılarını dijital ortama aktarıyoruz"

(Etem Geylan / İstanbul)

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GÜNDEM / 4 Kasım 2018

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