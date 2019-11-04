GÜNDEM / 4 Kasım 2019

- 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davaya, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

1- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

2- TFF 1. Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Bursaspor, Balıkesirspor'u konuk edecek.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftası Atlasglobal Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Çocukluk çağı obezitesine karşı eylem planı hazır

- Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi 2019-2023 Eylem Planı" ile okul kantinlerinden okul çevresine, restoranlardan spor etkinliklerine kadar birçok alanda hayata geçirilecek uygulamalarla obezite ve buna bağlı hastalıklarla mücadele edilecek

- Eylem Planı'na göre, okul kantinlerinde ve okullardaki otomatlarda sağlıklı gıdalara daha fazla yer verilmesi ve kantin koşullarının iyileştirilmesi sağlanacak

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

- "Başta restoranlar ve kahve zincirleri olmak üzere, gıda servisi yapan işletmelerin menülerinde enerji ve beslenme bilgilerinin bulundurulması sağlanacak. Restoranlar, çocuk menülerinde yarım porsiyon seçeneğini bulundurmaları için teşvik edilecek"