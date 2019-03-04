GÜNDEM / 4 Mart 2019

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın Ticaret Borsasında sanayicilerle istişare toplantısında bir araya gelecek, Çine esnafını ziyaret edecek, Hak-İş Cumhur İttifakı'na Destek Programı'na ve AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu toplantısına iştirak edecek.

2- Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davada, eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Kazım Aksoy ve Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 25 sanığın yargılanmasına, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de devam edilecek.

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Türkiye, ihraç ettiği dizi filmlerde çok büyük rakamlara ulaşmış durumda, 350 milyon dolar gibi bir bütçeye sahip ve dizi film ihracatı Amerika'dan sonra ikinci sırada. Biz bunun amacına uygun şekilde artmasını ve Türkiye'nin, gösterildiği yerlerde doğru tanıtılmasını istiyoruz" - "Sinema Yasası'nın en önemli maddesi, Türkiye'nin tanıtımına fayda sağlayan yabancı filmleri ve yerli yapım dizileri de içeren yurt dışında gösterilmiş ve reyting alan dizilerin Türkiye'de yapmış oldukları harcamaların yüzde 30'a kadar kısmının devlet tarafından karşılanması. Biz bunu turizm tanıtımında önemli fayda olarak görüyoruz. Türkiye'de çok ciddi seyirci oranı var" - "Filming Turkey platformunu hayata geçirdik. Türkiye'deki doğal plato alanları, nerelerde film çekilebilir, film çekerken faydalanabileceğiniz yapımcılar, şirketler ve olanaklar nelerdir, elde edeceğiniz gelirler nedir gibi birçok şeyin tanıtımı bu platform üzerinden yapılacak."

(Muhammet Mutaf/Erzurum)

2- Seracılıkta hızlı atılım hedefi

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

- "Türkiye'nin mevcut sera alanlarının rehabilitasyonu anlamında verilen destekler önümüzdeki 18 ay içinde işe yarayacaktır"

- "Mevcut alanları en az 2'ye katlayacak şekilde yeni seracılık alanlarının kurulacağına inanıyorum"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3 - Antarktika'daki Türk ekibinden yabancı üslere ziyaret

- 3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında "beyaz kıta"da bulunan Türk ekibi, seyirleri süresince Bulgaristan, Ukrayna, İngiltere, Şili, İspanya, Polonya, Çin, Güney Kore ve Rusya'nın araştırma üslerini ziyaret etti

- Ekip, akademisyen Şafak Altunkaynak'ın da araştırmalarını sürdürdüğü Bulgaristan'ın St. Kliment Ohridski Üssü’nde çalışmalara ilişkin bilgi aldı

- St. Kliment Ohridski Üssü Şefi Dragomir Mateev:

- "Türkiye'den 5 yıldır en az bir ya da iki bilim insanı araştırmalarını yapmak üzere her sene üssümüze geliyor. Bu iş birliğinin devam etmesini umuyoruz"

(Dilara Zengin/Antarktika)

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