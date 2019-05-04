GÜNDEM / 4 Mayıs 2019

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de "Küresel Gazeteciler Konseyi Medya Buluşması" etkinliğine katılacak ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları Programı ile MÜSİAD Genel Kurulu'na iştirak edecek.

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “32. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” kapanış programına iştirak edecek.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bosna'daki savaşta temellerine kadar yıkılan ve Türkiye'nin desteğiyle yeniden inşası tamamlanan tarihi Alaca Camisi'nin açılış törenine katılacak, basın toplantısı yapacak ve Ilıca Milli Parkı'nı ziyaret edecek.

- Trafik güvenliği hizmetleri için geçen yıl 1 milyar 97 milyon lira harcama yapan Karayolları Genel Müdürlüğü, bu yıl da 900 milyon liralık bütçe ayırdı - Kurum, bu yıl trafik güvenliğine 690 milyon 348 bin lira, kaza kara noktalarına 120 milyon lira, ulaşım etütlerine 5 milyon lira, akıllı ulaşım sistemlerine 84 milyon 652 bin lira harcayacak

- Deklanşörüyle zamanı durduran Türkiye'nin dünya çapında en ünlü fotomuhabiri Ara Güler, bir fotoğraf duayeni olmasının dışında, nevi şahsına münhasır kişiliğiyle kendisini yakından tanıyan sevenlerince unutulamıyor

- Ara Güler'e yaklaşık 20 yıl asistanlık yapan Fatih Aslan, usta fotomuhabiri ile kimi zaman İstanbul'un arka sokaklarında kimi zaman Anadolu'nun tozlu yollarında yaşadığı anılarını özlemle anıyor

- Fatih Aslan:

- "Arşivini güncellemek isterdi ama şöyle derdi; 'Benim İstanbulum yok artık. Ama bunu da çekmek lazım. Bunu da başkaları çeksin, ben yaşadığım şehri çektim."

- "800 bin-1 milyon fotoğraftan oluşan bir arşivi var. Arşivinin bir an önce toplanıp, dijitale aktarılması onun hayaliydi. Kaybolması, yakılması veya çalınması gibi korkuları vardı. Arşivi, istediği gibi korunmakta ve dünya standartlarında saklanmaktadır"

- "Son yıllarına kadar fotoğraf çekti. 3. Köprü'nün temelleri atılıyor. 'Evladım, bu röportajı yapmamız lazım çok önemli.' dedi. Daha temellerinin demirlerinin bağlandığı gün, fotoğrafını çektik ve sadece bir gün değil, 3 günde bir giderdik"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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