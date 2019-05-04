GÜNDEM / 4 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'de MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulu ve Genel Merkez Binası Açılış Törenine katılacak.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “32. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” kapanış programına iştirak edecek.
(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"ne katılacak.
(Hakkari/11.30)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları Programı ile MÜSİAD Genel Kurulu'na iştirak edecek.
(Balıkesir/11.00/İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Cahit Turhan, Boğaziçi Üniversiteliler Derneğinin düzenlediği "İstanbul Havalimanı: Gelecek ve Fırsatlar" Paneli'nin açılışına katılacak.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de "Küresel Gazeteciler Konseyi Medya Buluşması" etkinliğine katılacak ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.
(Girne/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Venezuela'daki darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(Caracas/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bosna'daki savaşta temellerine kadar yıkılan ve Türkiye'nin desteğiyle yeniden inşası tamamlanan tarihi Alaca Camisi'nin açılış törenine katılacak, basın toplantısı yapacak ve Ilıca Milli Parkı'nı ziyaret edecek.
(Bosna Hersek) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliği ikinci gün açılış konuşmasını yapacak.
- Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması etkinliklerinin Ora Arena'da gerçekleştirilecek final programına katılacak.
(İstanbul/10.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçlarıyla sürüyor.
(Ankara/Erzurum/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
3- Spor Toto 1. Lig'de 32. haftaya Birevim Elazığspor-Ümraniyespor, İstanbulspor-Kardemir Karabükspor, Altay-Eskişehirspor, Afjet Afyonspor-Osmanlıspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(Malatya/İstanbul/17.00/İzmir/Afyonkarahisar/19.30) (Fotoğraflı)
4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta Fenerbahçe Beko-Banvit, Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol-Afyon Belediyespor müsabakalarıyla sürüyor.
(İstanbul/13.00/15.15/20.00/Gaziantep/17.30) (Fotoğraflı)
5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı)
6- Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu İzmir'de belli olacak.
- Ligde galibiyet sayısı bakımından 2-2 eşitlik bulunan play-off final serisinin beşinci ve son maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe, Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
(İzmir/15.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Eskişehir'de sahibini bulacak.
- Kupanın final maçında Muratpaşa Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor, Porsuk Spor Salonu'nda karşılaşacak.
(Eskişehir/15.00) (Fotoğraflı)
8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 34. hafta maçlarıyla play-off'lar öncesi normal sezon sona erecek.
9- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 24. hafta iki maçla başlayacak. (Fotoğraflı)
ÖZEL HABER
1- Trafik güvenliğine bu yıl 900 milyon lira harcanacak
- Trafik güvenliği hizmetleri için geçen yıl 1 milyar 97 milyon lira harcama yapan Karayolları Genel Müdürlüğü, bu yıl da 900 milyon liralık bütçe ayırdı
- Kurum, bu yıl trafik güvenliğine 690 milyon 348 bin lira, kaza kara noktalarına 120 milyon lira, ulaşım etütlerine 5 milyon lira, akıllı ulaşım sistemlerine 84 milyon 652 bin lira harcayacak
(Arife Yıldız Ünal/Ankara)
2- MELBES ile çevreci sanayi tesislerinin rekabet gücü artacak
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
- "Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi yazılımıyla sanayi tesislerinin, çevre izni alma aşamasında veya faaliyetleri esnasında yaptırmakla yükümlü oldukları periyodik ölçümler, merkezi sistem üzerinden gerçekleştirilecek"
- "MELBES yazılımının hayata geçirildiği Çevre Referans Laboratuvarı'nda 900'ün üzerinde parametrenin analizi yapılıyor. Bu sistem sayesinde analiz ve ölçüm sonuçlarında tam güvenilirlik sağlanacak"
- "Çevre hassasiyeti taşıyan, işini düzgün yapan sanayi tesisleri rekabet gücünü artıracak. Bu çalışma çevre yatırımını doğru şekilde yapan sanayicimizin yanında olduğumuzun en bariz göstergesidir"
(İlkay Güder-Ankara)
3- ARA GÜLER-Asistanının gözünden Ara Güler/Usta ile geçen 20 yıl...
- Deklanşörüyle zamanı durduran Türkiye'nin dünya çapında en ünlü fotomuhabiri Ara Güler, bir fotoğraf duayeni olmasının dışında, nevi şahsına münhasır kişiliğiyle kendisini yakından tanıyan sevenlerince unutulamıyor
- Ara Güler'e yaklaşık 20 yıl asistanlık yapan Fatih Aslan, usta fotomuhabiri ile kimi zaman İstanbul'un arka sokaklarında kimi zaman Anadolu'nun tozlu yollarında yaşadığı anılarını özlemle anıyor
- Fatih Aslan:
- "Arşivini güncellemek isterdi ama şöyle derdi; 'Benim İstanbulum yok artık. Ama bunu da çekmek lazım. Bunu da başkaları çeksin, ben yaşadığım şehri çektim."
- "800 bin-1 milyon fotoğraftan oluşan bir arşivi var. Arşivinin bir an önce toplanıp, dijitale aktarılması onun hayaliydi. Kaybolması, yakılması veya çalınması gibi korkuları vardı. Arşivi, istediği gibi korunmakta ve dünya standartlarında saklanmaktadır"
- "Son yıllarına kadar fotoğraf çekti. 3. Köprü'nün temelleri atılıyor. 'Evladım, bu röportajı yapmamız lazım çok önemli.' dedi. Daha temellerinin demirlerinin bağlandığı gün, fotoğrafını çektik ve sadece bir gün değil, 3 günde bir giderdik"
(Çiğdem Alyanak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum