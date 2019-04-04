GÜNDEM / 4 Nisan 2019

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin Fiyat Gelişmeleri Raporu ve mart ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

- Çavuşoğlu, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşecek ve Türk basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

- Ülke genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarla DEAŞ mensuplarına göz açtırılmazken, aralarında örgütün üst düzey sorumluları olduğu belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 105 şüpheli gözaltına alındı

1- Tersine beyin göçüne en çok ilgi mühendislerden - Çalışmalarını yurt dışında sürdüren bilim insanlarının Türkiye'ye dönmelerini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na en çok ilgi mühendislik bilimlerinde çalışanlardan geldi - En fazla lider araştırmacı çeken ilk 3 üniversite, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi olarak sıralandı - Lider araştırmacıların en çok tercih ettiği firmalar, Arçelik, TUSAŞ ve Nobel İlaç oldu

(Volkan Kaşik/Malatya)

3- Pamukkale'de balon turları "gaza" bastı

- Son 4 yılda sıcak hava balon turlarının büyük oranda arttığı Pamukkale'de günde ortalama 500 turist güneşin doğuşunu gökyüzünden izliyor

- Çinli Tomoko Yoko:

- "Burası inanılmaz bir yer. Balon turunda hayatımın en güzel haberini aldım. Eşim burada bana güzel bir sürpriz yaparak 'baba' olacağımı söyledi. Çok mutluyum"

- DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen:

- "2018 yılında 35 bin yerli ve yabancı turisti gökyüzüyle buluşturduk. Bu yıl 60 bin turistin balon turlarından faydalanmasını bekliyoruz. Misafirlerin balona binmek için sıraya girmesi yüzümüzü güldürüyor"

(Sebahatdin Zeyrek/Denizli)

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