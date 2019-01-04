GÜNDEM / 4 Ocak 2019

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odası'nda düzenlenecek "Çevre Mevzuatı Kapsamında Farkındalığın Artırılması" toplantısına katılacak.

3- İzmir'de terör örgütü PKK mensupları tarafından 5 Ocak 2017'de düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can için İzmir Adliyesinde tören düzenlenecek.

1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Darüşşafaka Tekfen ise aynı ülkeden Barcelona Lassa ile deplasmanda karşılaşacak.

- 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi bünyesinde barındıran Denizli, tarihi zenginliği ve doğal güzelliklerinin yanı sıra geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan termal sularıyla antik çağlardan bu yana şifa merkezi olarak ilgi görüyor

- "Yenidoğan bebekler 500 gram, 900 gram bebeklerdi... Birçok gün sabahlara kadar başlarında beklediğimi hatırlıyorum. Gece saat kaç olursa olsun entübasyon için hastaneye geldiğim olmuştur"

- "Cerrahpaşa'da ihtisas yaptığım dönemde en çok etkilediğim ve unutamadığım anlar yenidoğanlarla geçen zamanlardı

- "Onların hangi alanlara eğilimi olduğunu önemsiyorum. Oğlum, bu sene Türkiye derecesi de yaparak Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümüne girdi"

- Çeşitli rahatsızlıklarına termal sularda şifa bulmak isteyenler ile kaplıcada yorgunluk atmayı planlayanlar, yarıyıl tatilini fırsat bilerek kentteki otellere rezervasyon yaptırıyor

- Denizli'de kış turizmi, tarihi zenginliği, doğal güzellikleri ve yamaç paraşütü, kayak, balon gibi heyecan dolu aktivitelerinin yanı sıra şifalı sularıyla bir hayli hareketli geçiyor

- DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen:

- "Denizli'de gündüz kayak yapan turistler akşam otellerinde termal suya girme imkanına sahip"

(Halil Şahin/Denizli)

3- "Bu gurur Türkiye'nin gururudur"

- İzmir Adliyesi'ne iki yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, evladının şehadetinin 2. yılında hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

- Baba Sekin:

- "Şehidim için her ne kadar üzülsem de kahramanlığından dolayı vatanım, milletim ve kendi adıma onunla gurur duyuyorum. Bu gurur sadece benim gururum değil, tüm Türkiye'nin gururudur"

- "Fethim Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, hastanesinde, öğretmenevinde, mesire alanında, parkında, okulunda, kütüphanesinde, ormanında, caddesinde, sokağında ismini yaşatıyorlar"

(İsmail Şen/Elazığ)

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