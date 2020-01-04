GÜNDEM / 4 Ocak 2020

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısına katılacak.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları" kapsamında Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışına katılacak, meşaleli kayak ve lazer gösterisi ile anma programında bulunacak.

- "(Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı) Hekimlerimizin hem hasta yükünü azaltan hem de fiziksel ortamlarını düzenleyen bir yaklaşımla, vatandaşın sağlık okuryazarlığını artıran, hekim-hasta iletişimini güçlü kılan, hizmeti sunarken güvenli ortamı sağladığımız bir eylem planı devreye girecek"

- En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi

- Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı

- "Özellikle cezaların ötelenmesi, paraya çevrilmesi gibi durumlarının devre dışı kalmasını arzuluyorum. Bu konuyu da birçok platformda gündeme getiriyorum"

- "Hastalarda aile hekimine görünmeden reçete yazdırma yaklaşımının olduğunu görüyoruz. Bunun olmaması için vatandaşa bunu daha çok anlatmamız gerekiyor. Reçete, hekim hastayı muayene ettikten sonra yazılabilir"

(Duygu Yener/Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

3- Adliye çalışanları Fethi Sekin'i özlem ve minnetle anıyor

- İzmir Adliyesi çalışanları, PKK'lı teröristlerin 3 yıl önce adliye binasına yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıyı canı pahasına önleyen kahraman polisle olan anılarını unutamıyor

- Anılarını aktarırken duygulu anlar yaşayan savcı Nazan Pekcan:

- "3 yıl değil 33 yıl da geçse üzerinden aynı şeyleri hissedeceğim. 'Evladım gitti' diye düşündüm. Arkasından diyorsunuz ki 'O bizim için gitti.' Vatan sağ olsun"

- Mahkeme başkanı Yahya Kemal Akbaş:

- "Fethi Sekin senin kahraman olduğunu biliyordum, bu elim olayla tüm Türkiye kahramanlığını tanıdı. Fethi'ye yakışır bir davranıştı, kaçmadı. İnsan sevdiğine ölümü konduramıyor, izlediğimde 'Keşke gitmeseydi' dediğim oldu"

(Meriç Ürer/İzmir)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

