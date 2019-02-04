GÜNDEM / 4 Şubat 2019

- Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta öğretimdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen dersbaşı yapacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

- BDDK'nın çalışma esaslarına aykırı şekilde, önemli projelere imza atan bazı iş adamları ile çeşitli vakıfların banka hesaplarının usulsüz sorgulanarak elde edilen bilgileri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) aktardıkları gerekçesiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile dönemin bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 37 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

- Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur ile firari sanık Tuncay Opçin'in yargılanması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

4- Antalya'da 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Para-Tekvando Şampiyonası öncesi Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'in de katılımıyla Rixos Downtown Otel'de basın toplantısı düzenlenecek.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- İnternet "dijital eğitimciler"le daha güvenli olacak - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan:

- "Her yıl şubat ayının ilk haftası kutlanan Güvenli İnternet Günü dolayısıyla BTK tarafından düzenlenecek etkinliklerle, internetin daha bilinçli ve güvenli kullanımının sağlanmasını hedefliyoruz"

- "Etkinlik kapsamında ayrıca 100 öğretmene de Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak konulu eğitici eğitimi verilecek. Bu eğitimi alan öğretmenler, diğer öğretmenleri ve velileri eğiterek, internetin ve dijital ortamların güvenli, bilinçli ve etkin kullanım farkındalığının artırılmasını sağlayacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- 7 milyon kişiye kanser taraması

- Sağlık Bakanlığınca geçen yıl Türkiye genelinde yapılan meme, serviks ve kolorektal kanser taramalarından 7 milyon kişi yararlandı