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GÜNDEM / 4 Şubat 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile Mecliste görüşecek, ardından öğle yemeği verecek.

- Yıldırım, KEIPA Genel Sekreteri Asaf Hacıyev ile Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones'u ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/11.30/12.30/14.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın Selimiye Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Eğitimde ikinci yarıyıl başlıyor.

- Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta öğretimdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen dersbaşı yapacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imza törenine katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin de katılacağı basın toplantısında ocak ayı ihracat rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, ocak ayı enflasyon verilerini yayınlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs özel danışmanı Jane Holl Lute ile ikinci kez görüşecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa Birliği (AB) ve Arap Birliği dışişleri bakanları düzeyinde toplantı yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefetin düzenlediği gösteriler, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- BDDK'nın çalışma esaslarına aykırı şekilde, önemli projelere imza atan bazı iş adamları ile çeşitli vakıfların banka hesaplarının usulsüz sorgulanarak elde edilen bilgileri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) aktardıkları gerekçesiyle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile dönemin bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 37 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanması Ankara Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün darbe girişiminde Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 kişinin yargılandığı dava Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.

(Ankara/09.30)

- İzmir'deki "askeri casusluk" soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 91 sanığın yargılanması İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İzmir/09.30)

- Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu, tutuksuz sanıklar Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur ile firari sanık Tuncay Opçin'in yargılanması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın son maçında Bursaspor ile Atiker Konyaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Altay, İzmir Atatürk Stadı'nda İstanbulspor'u konuk edecek.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Antalya'da 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Para-Tekvando Şampiyonası öncesi Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'in de katılımıyla Rixos Downtown Otel'de basın toplantısı düzenlenecek.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- İnternet "dijital eğitimciler"le daha güvenli olacak - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan:
- "Her yıl şubat ayının ilk haftası kutlanan Güvenli İnternet Günü dolayısıyla BTK tarafından düzenlenecek etkinliklerle, internetin daha bilinçli ve güvenli kullanımının sağlanmasını hedefliyoruz"
- "Etkinlik kapsamında ayrıca 100 öğretmene de Dijital Dünyada Ebeveyn Olmak konulu eğitici eğitimi verilecek. Bu eğitimi alan öğretmenler, diğer öğretmenleri ve velileri eğiterek, internetin ve dijital ortamların güvenli, bilinçli ve etkin kullanım farkındalığının artırılmasını sağlayacak"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- 7 milyon kişiye kanser taraması

- Sağlık Bakanlığınca geçen yıl Türkiye genelinde yapılan meme, serviks ve kolorektal kanser taramalarından 7 milyon kişi yararlandı

- Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer ve prostat iken meme kanseri her 4 kadın kanserinden biri olmaya devam etti

- Çocukluk çağı kanser türünde ise lösemi ilk sıradaki yerini koruyor

(Duygu Yener/Ankara)

3- Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı - 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, uzun bir yolculuğun ardından beyaz kıtaya ulaştı
- Ekip, 30 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos isimli araştırma gemisine yerleşti
- 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy:
- "Antarktika’ya uçaktan bakış özellikle ilk kez gelenler için çok heyecanlıydı"

(Dilara Zengin/Antarktika)

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GÜNDEM / 4 Şubat 2019

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