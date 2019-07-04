GÜNDEM / 4 Temmuz 2019

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MEB Şura Salonu'nda, üniversite öğrencilerinin tecrübe edinme ve sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefleyen "Sosyal Çalışma Programı"nın ilk katılımcılarının belirleneceği programa iştirak edecek.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Papa Franciscus ile görüşecek, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir araya gelecek.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İklim Esnekliği ile Ekosistem Yönetimini Geliştirerek Gıda Güvenliğine Yönelik Entegre Arazi Kullanım Planlaması Projesi"nin açılışını gerçekleştirecek.

4- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam ediyor. Türkiye, beşinci maçında İspanya ile karşılaşacak.

3- Basketbolda Türk ekipleri Banvit, Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom'un da mücadele edeceği FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2019-2020 eleme turları ve normal sezon kura çekimi, İsviçre'deki Basketbol Evi'nde yapılacak.

- "Türkiye genelinde Bakanlığımıza bağlı 4 bin 587 yurdun bin 974'ü yükseköğrenim düzeyinde. Bir yıllık geçiş sürecinde yönetmelik çalışmalarını tamamlayacağız"

- Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılış izni ve denetleme yetkisinin Milli Eğitim Bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesine yönelik çalışmalar kapsamında yaklaşık 2 bin yurdun devri yapılacak

(Burcu Çalık-Ankara)

2- Doğum öncesi HIV enfeksiyonu yönünden tüm gebeler taranacak

- Sağlık Bakanlığınca yürütülecek "Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı" kapsamında, doğum öncesi HIV enfeksiyonu yönünden tüm gebelerin taranması sağlanacak

- HIV pozitif gebelerin gebelikleri süresince tedavi devamlılığının sağlanmasına yönelik program geliştirilecek

- Sosyal güvencesi olmayan HIV pozitif gebelerin gebelik süresince kesintisiz tedaviye ulaşımı ve genel sağlık sigortası kapsamında olmayan yabancı uyruklu gebelerin tedaviye erişimlerinin sağlanması için mekanizmalar hazırlanacak

- Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri yaygınlaştırılacak, merkezlerin mesai saatleri dışında da ulaşılabilirliğini ve erişilebilirliğini artırmaya yönelik dış ulaşım aktiviteleri planlanacak ve yürütülecek

(Yeşim Sert Karaaslan-Ankara)

3- Dünyanın tercihi Türk halıları

- Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 177 ülkeye 1 milyar 176 milyon dolarlık halı ihraç edildi

- Yılın ilk 6 aylık döneminde ABD, Mısır, Suudi Arabistan, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracatta artış dikkati çekiyor

- TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan:

- "2,5 milyar dolar olan yıl sonu hedeflerimizi tutturacağımıza hatta aşacağımıza inanıyorum"

(Zuhal Kocalar/Gaziantep)

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