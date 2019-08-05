GÜNDEM / 5 Ağustos 2019

- Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasında imalat ürünleri ihracatını yüzde 2,4 artırarak, Vietnam, Bangladeş, Çin, Hindistan, Meksika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından 7'nci sırada yer aldı

- WTO üyeleri geçen yıl 19,1 trilyon dolarlık mal ihracatı, 5,7 trilyon dolar da ticari hizmet ihracatına imza atarken, gelişmekte olan ekonomilerin mal ticaretindeki payı yüzde 44, hizmet ticaretindeki payı ise yüzde 34 oldu

(Zeynep Kahveci/İstanbul)

2- Huzura kavuşan Tunceli, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor

- Sahip olduğu doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve turistik güzellikleriyle cazibe merkezi haline gelen Tunceli, terör mücadeledeki kararlı operasyonlar ve Vali Tuncay Sonel gözetiminde yapılan yatırımlar sonucu yerli ve yabancı binlerce turistin akınına uğruyor

- Kentteki bisiklet turları, rafting ve kano merkezi, kamp alanları ile Munzur Çayı kıyısındaki "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi"nde bulunan zipline istasyonu en çok tercih edilen alanlar oldu

- Tunceli Valisi Tuncay Sonel:

- "Artık algı değişiyor, görenler Tunceli'nin bu güzelliğini, huzurunu ve birlikteliğini anlatıyor. Bunlar da bizi hakikaten memnun ediyor. Tunceli'de, tatil beldesine gittiğiniz vakit neler bulabilirseniz aynısı, hatta fazlası var"

- "İki yıl boyunca terör örgütlerine bir kişi dahi katılmadı, bu bizi çok mutlu ediyor. Teröristlerin yüzde 90'ı etkisiz hale getirildi. İkna yöntemiyle de teslim olanlar var. Bizler de tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edeceğiz"

- "Tunceli artık tatil şehri. Burası hakikaten Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan yer. Gelen turistlerimiz yaz sıcağında Munzur nehrinin o serin sularına girerek rahatlıyor"