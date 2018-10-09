GÜNDEM / 5 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 EKONOMİ 1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, üçüncü çeyreğe ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak. (Ankara/14.30) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'da temaslarda bulunacak. (Yeni Delhi) 2- 2018 Nobel Barış Ödülü Töreni düzenlenecek. (Oslo) 3- Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri düzenlenmesi bekleniyor. (Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü) 4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) (Fotoğraflı-Görüntülü) 5- Endonezya'da yaşanan depremin ardından arama kurtarma ve yardım çalışmaları takip ediliyor. (Palu) (Fotoğraflı-Görüntülü) GÜNCEL 1- Şehitlerimizi uğurluyoruz. - Batman Gercüş ilçesi kırsalındaki terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Neşet Gök'ün cenazesi Eskişehir'de, Uzman Çavuş Okan Dinçer'in cenazesi Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde toprağa verilecek. - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce için cuma namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. (Eskişehir/Balıkesir/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İbn Haldun Üniversitesi tarafından İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu ortaklığıyla düzenlenen "Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumu" başlayacak. (İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 3- FETÖ davaları - Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek. (Ankara/09.30) - FETÖ/PDY üyesi eski polislerin, terör örgütü DHKP/C'ye sızdırdığı elemanlarca kaos eylemleri gerçekleştirmeyi hedefledikleri iddialarına ilişkin, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılanmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/11.00) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta mücadelesi Kasımpaşa-Göztepe maçıyla başlayacak. (İstanbul/20.00) (Fotoğraflı) 2- Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Altay-Gençlerbirliği, Eskişehirspor-Hatayspor maçları yapılacak. (İzmir/Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı) 3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu, Bahçeşehir Koleji-Afyon Belediyespor maçıyla başlayacak. (İstanbul/19.00) (Fotoğraflı) 4- CMAS 3. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Kaş ilçesinde sürüyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) ÖZEL HABER 1- Çelikte ABD boşluğunu Avrupa kapattı - ABD başta olmak üzere dünya çapında artan korumacılık eğiliminden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen çelikte, Türk firmalarının doğru hedef pazar seçim stratejisi uygulaması ile 9 aylık ihracat 6 yılın ardından yeniden 11 milyar dolara dayandı - Türk çelik sektörü ihracatının ABD'ye yaklaşık 200 milyon dolar azalmasından kaynaklanan boşluk, Avrupa ülkeleri ile fazlasıyla kapatıldı - ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan: - "En önemli ihracat pazarlarımız arasında yer alan başta ABD ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi de içine alarak uygulamaya başladığı korumacılık önlemleri karşısında ülke olarak muafiyet kazanmamız en büyük beklentimizdir"

- "2018 için yıl sonu ihracatımızın, geçen yıla oranla miktar bazında yüzde 6,7 artarak 19 milyon tona, değer bazında da yüzde 30 yükselerek 15 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz" (Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul) 2- Hazineye ait tarım arazilerine yaklaşık 23 bin başvuru

\ - Yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçilere ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden, 10 yıla kadar kiralanmasını sağlayan düzenlemeye bugüne kadar 22 bin 860 çiftçi başvuruda bulundu

\ - Bugüne kadar en çok talep 3 bin 387 başvuruyla Adana'dan geldi. Adana'yı bin 824 başvuruyla İzmir, 1500 başvuruyla Antalya, 1180 başvuruyla Kırklareli ve 1100 başvuruyla Mersin takip etti

\ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

\ - "Çiftçilerimiz, kiranın yüzde 25'ini peşin, kalanını iki taksitle ödeyebilecek. Bunu ister hasat dönemlerinde isterse de yıl sonunda tek seferde yapabilecek" (Yıldız Nevin Gündoğmuş-Ankara) 3- Mobil abone sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:

\ - "Mobil abone sayısındaki artış, bu yılın ikinci çeyreğinde de devam etti. Geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısı, bu yılın ilk yarısında 79,5 milyona ulaştı. Böylece mobil abone sayısı, 80 milyon 810 bin 525 olan Türkiye nüfusuna yaklaşmış oldu"

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