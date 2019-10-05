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GÜNDEM / 5 Ekim 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 09:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı" açılış konuşmasını yapacak.

(Bolu/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor, Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor ve Gençlerbirliği-Galatasaray maçları yapılacak.

(İstanbul/15.00/İzmir/17.30/Ankara/20.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor-Akhisarspor, Eskişehirspor-Fatih Karagümrük, İstanbulspor-Keçiörengücü, Balıkesirspor-Boluspor maçları oynanacak.

(Giresun/14.00/Eskişehir/İstanbul/16.30/Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta mücadelesi TOFAŞ-Sigortam.net İTÜ Basket, Galatasaray Doğa Sigorta-Bahçeşehir Koleji ve Darüşşafaka Tekfen-Bursaspor maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/13.00/İstanbul/15.15/17.30) (Fotoğraflı)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçları yapılacak. (Fotoğraflı)

6- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda, TFF 3. Lig'de 1, 2 ve 3. Gruplarda 6. hafta maçları oynanacak.

GÜNDEM ÖZEL

1- Enflasyonun direncini kıracak tedbir geliyor

- Gelecek 3 yıllık dönemde kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde, enflasyon yerine Yeni Ekonomi Programı enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacak

- Hükümet böylece, enflasyon oranının düşmeye karşı direnç göstermesi ve yapışkan hale gelmesi olarak nitelendirilen enflasyon ataletini sınırlandırmış olacak

- Öte yandan mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için alım garantili enerji kontratlarının TL bazlı olması sağlanacak

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

2- Bozkırın keşfinde yeni bulgular

- FAO'nun Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar, Anadolu'daki endemik bitki ve hayvan türlerine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkardı

- FAO Proje Koordinatörü Dr. Nihan Yenilmez Arpa:

- "Bugüne kadar buğdayın ana vatanı olarak Şanlıurfa'nın Karacadağ bölgesi biliniyordu. Yaptığımız çalışmalarda Tek Tek Dağları Milli Parkı ve Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda da buğdayın birincil ve ikincil atalarının olduğu ortaya çıktı"

- "Şanlıurfa'da 'ranunculus bingoeldaghensis' isimli yeni bir endemik bitki kaydı gerçekleştirildi. Her bölge için 20'nin üzerinde yeni bitki kaydedildi. Karacadağ'da bugüne kadar toy kuşu görülmemişti, ona rastladık. Soydan Sulama Göleti'nde de ilk kez flamingo görüldü"

- "Bozkırlarda pek çok türün yabani akrabaları ve sağlık amaçlı kullanılan türler bulunuyor. Gelecekte bu bitkiler gıdalarımız ve belki de belirli hastalıkların güvencesi olacak"

(Mehmet Fatih Erdoğdu/Ankara)

3- Genç kızın kalbi anneyi hayata bağladı

- Antalya'nın Serik ilçesinde midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden ve ailesi tarafından organları bağışanan 18 yaşındaki Ayşe Kurnaz'ın kalbi, 1 yıldır nakil bekleyen 51 yaşında 4 çocuk annesi Ayşe Gültekin'de atacak

- Organ bağış kararının ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopterin Antalya'ya gitmesiyle başlayan 5 saatlik serüven sonunda kalp yeni sahibine nakledildi

- Nakil olan hastanın eşi Mehmet Gültekin:

- "Hem hüzün hem heyecan bir arada. Kalbi bağışlayandan Allah razı olsun. Herkesin kalp bağışlamasını istiyorum"

(Emrah Gökmen/ İstanbul)

***

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