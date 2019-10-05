GÜNDEM / 5 Ekim 2019

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "27. Dönem 2. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı" açılış konuşmasını yapacak.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

- Öte yandan mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğini azaltmak için alım garantili enerji kontratlarının TL bazlı olması sağlanacak

- Hükümet böylece, enflasyon oranının düşmeye karşı direnç göstermesi ve yapışkan hale gelmesi olarak nitelendirilen enflasyon ataletini sınırlandırmış olacak

- Gelecek 3 yıllık dönemde kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde, enflasyon yerine Yeni Ekonomi Programı enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacak

6- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda, TFF 3. Lig'de 1, 2 ve 3. Gruplarda 6. hafta maçları oynanacak.

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

2- Bozkırın keşfinde yeni bulgular

- FAO'nun Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar, Anadolu'daki endemik bitki ve hayvan türlerine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkardı

- FAO Proje Koordinatörü Dr. Nihan Yenilmez Arpa:

- "Bugüne kadar buğdayın ana vatanı olarak Şanlıurfa'nın Karacadağ bölgesi biliniyordu. Yaptığımız çalışmalarda Tek Tek Dağları Milli Parkı ve Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda da buğdayın birincil ve ikincil atalarının olduğu ortaya çıktı"

- "Şanlıurfa'da 'ranunculus bingoeldaghensis' isimli yeni bir endemik bitki kaydı gerçekleştirildi. Her bölge için 20'nin üzerinde yeni bitki kaydedildi. Karacadağ'da bugüne kadar toy kuşu görülmemişti, ona rastladık. Soydan Sulama Göleti'nde de ilk kez flamingo görüldü"

- "Bozkırlarda pek çok türün yabani akrabaları ve sağlık amaçlı kullanılan türler bulunuyor. Gelecekte bu bitkiler gıdalarımız ve belki de belirli hastalıkların güvencesi olacak"